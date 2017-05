Vermischtes Floß

01.05.2017

Wie sieht der Arbeitstag eines Politikers aus? Und was hat Politik mit mir zu tun? Diese und noch viele weitere Fragen stellte die 15-jährige Julia Weig aus Floß, Schülerin am Gymnasium Neustadt, dem Abgeordneten Uli Grötsch. Dieser hatte Julia die Teilnahme an dem von der SPD-Bundestagsfraktion veranstalteten Programm im Deutschen Bundestag ermöglicht.

"Meine Fraktion richtet den Girls' Day bereits zum 13. Mal aus. Es ist mir ein großes Anliegen, für mehr Chancengerechtigkeit im Erwerbsleben zu werben. Auch in der Politik brauchen wir mehr Frauen", sagte Grötsch. Julia war eine von 90 Schülerinnen aus der ganzen Bundesrepublik. Sie besichtigten das Reichstagsgebäude und lernten bei einem Planspiel, wie ein Gesetz ins parlamentarische Verfahren eingebracht wird. Außerdem standen den Mädchen erfahrene Politikerinnen Rede und Antwort.