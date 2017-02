Vermischtes Floß

14.02.2017

14.02.2017

Paukenschlag in der Jahreshauptversammlung des Gewerberings. Bei den Neuwahlen gibt es eine faustdicke Überraschung.

Auch neuer Vize

Diskussionen und Beschlüsse Mitgliedsbeitrag: Die Teilnehmer sprachen sich für eine Senkung des Vereinsbeitrags aus. Laut Mutterer ist die finanzielle Lage des Gewerberings gut, so dass die Mitglieder nicht über Gebühr belastet werden sollen. Der Jahresbeitrag von 125 Euro sinkt ab sofort auf 95 Euro.



Flosser Marktblatt: Oliver Mutterer sprach die Neugestaltung des Flosser Marktblatts an. Die Versammlung beschloss eine Gemeinschaftsanzeige des Gewerberings. An die Mitglieder richtete der Versammlungsleiter die Bitte, sich im Marktblatt zu präsentieren. Von Anfang an habe Bürgermeister a. D. Fred Lehner den Gewerbering unterstützt und sich als Schreiber im Marktblatt engagiert. Dafür dankte ihm Mutterer.



Parkplätze: Zur Parkplatzsituation im Ortszentrum sagte Mutterer, der Durchgangsverkehr sei die Hauptschlagader des zentralen Einzelhandels. "Wir registrieren zum Beispiel einige Mitnahme-Geschäfte von Durchreisenden - wenn sie einen Parkplatz bekommen." Wenn wir eine vierseitige Umgehung hätten, wären die Geschäfte im Zentrum die ersten, die darunter zu leiden hätten.



Vorschau: Die Versammlung war sich einig, am 1. Mai den mittlerweile dritten Maimarkt abzuhalten. Anmeldungen nimmt Vorsitzende Schmidt (Firma Schnapperer) entgegen. Vorrang haben heimische Fieranten und Aussteller. Beschlossen wurde auch die Teilnahme am Bürgerfest am Samstag, 26. August. Es soll wieder ein Flosser Rätsel geben. Zahlen: "Schatzmeister Lo



thar Kurz erläuterte das Zahlenmaterial. Sein Fazit: Trotz aller Aktivitäten, die auch ein Minus einbrachten, steht der Gewerbering auf festen Füßen und kann sich auch eine Beitragssenkung leisten." Der Gewerbering zählt 27 Mitglieder, einige Neue sind noch im Schnupperjahr. Angeschlossen haben sich 2016 die Familie Käs vom "Gut Plankenhammer" und die Firma "BoRaMa Rent .

Nach 17 Jahren wird der Initiator und Gründungsvorsitzende Oliver Mutterer in der Jahreshauptversammlung abgewählt. Neue Vorsitzende ist seine bisherige Stellvertreterin Ulrike Schmidt. Beisitzer Andreas Ermer hatte sie vorgeschlagen. Nachdem sich auch Mutterer zur Wahl stellte, gab es eine geheime Abstimmung, die Schmidt mit sechs von elf gültigen Stimmen gewann.Mutterer, auch zweiter Bürgermeister, war nach dieser Niederlage nicht bereit, die Stellvertreterposten zu übernehmen oder als Beisitzer im Vorstand tätig zu sein. Er sicherte aber seiner Nachfolgerin Rat und Unterstützung zu. Neuer Stellvertreter ist Ermer, Schatzmeister Lothar Kurz und Schriftführerin Doris Ermer (neu). Beisitzer sind Wolfgang Schmidt (neu), Thomas Kraus und Alexander Gradl (neu).Ein vierter Beisitzer soll gefunden und in der nächsten Jahreshauptversammlung gewählt werden. Kassenprüfer sind Rudolf Lindner und Alexander Gradl (neu ). Schmidt schien selbst überrascht zu sein von ihrem Wahlerfolg und versprach, im Sinne von Mutterer die Arbeit aufzunehmen und ihr Bestes zu geben. Den weiteren Verlauf der Versammlung leitete noch einmal ihr Vorgänger. "Wir haben das Satzungsziel, die Stärkung des Flosser Raums, genauso forciert wie das gesellschaftliche Leben und Handeln des Marktes weiter gestützt", hielt Mutterer fest. Er blickte auf den zweiten Flosser Maimarkt zurück. Aussteller und Gäste hätten Organisation und Ambiente gelobt. Die Kosten schulterte der Gewerbering.Heuer soll die Feuerwehr - sie stellt den Maibaum auf - mit eingebunden werden. "Marktleiterin Ulrike Schmidt machte einen super Job", lobte Mutterer. Das "Flosser Rätsel" beim Bürgerfest sei ein Draufzahlgeschäft gewesen, dennoch hätten sich die Hauptpreise von 150, 100 und 50 Euro sehen lassen können. Der scheidende Vorsitzende dankte den Vorstandsmitgliedern. "Wir streiten und diskutieren, aber es kommt immer etwas Positives dabei raus." "Es waren 17 Jahre mit Höhen und Tiefen, zwei Gewerbeschauen, 40 Marktblättern und zwei Maimärkten sowie Teilnahmen am Bürgerfest."