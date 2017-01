Karl Jakob feiert Geburtstag

Vermischtes Floß

28.01.2017

"Ein Schluck Bier am Tag muss sein", erzählte der Jubilar Bürgermeister Günter Stich, der zum Gratulieren gekommen war. Im neuen Gemeinschaftsraum stimmten die Gäste "Hoch soll er leben" an. Glückwünsche überbrachten Gerd Linder für den OWV, Ehefrau Renate Lindner für den Klub 70 und die Evangelische Gemeinde sowie Petra Schaller für die Feuerwehr. Auch Birgit Käs von der Volksbank und Barbara Birkner von der Raiffeisenbank reihten sich zusammen mit Pflegedienstleiter Reiner Bauer und weiteren Geburtstagsgästen in den Chor der Gratulanten ein.