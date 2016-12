Kirchenmusik an Weihnachten

Vermischtes Floß

22.12.2016

(le) Die Gestaltung der Gottesdienste an Weihnachten ist sowohl bei den katholischen als auch bei den evangelischen Christen festlich. Eine Wortfeier mit Krippenspiel, bei der die "Kirchenmäuse" und der Jugendchor singen, präsentiert die Kindertagesstätte St. Johannes Maria Vianney am Heiligen Abend um 16 Uhr in der katholischen Pfarrkirche.

Beginn um 9.30 Uhr

Zwei Termine

Die Christmette beginnt um 22 Uhr. Der Kirchenchor unter Leitung von Hans Fröhlich singt "Heilige Nacht" von Reichardt, "Es ist ein Ros entsprungen" von Praetorius, "Ehre sei Gott" von Friedrich Silcher und "Ich steh an deiner Krippen hier" von Johann Sebastian Bach.Am Sonntag, 25. Dezember, beginnt bereits um 9.30 Uhr der Festgottesdienst. Zur Aufführung kommen die "Hirtenmesse in F" von Reimann und das "Transeamus usque Bethlehem" von Schnabel. Um 17 Uhr ist Weihnachtsvesper. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, gestaltet das Lobpreisteam die Messe um 10 Uhr.In der evangelischen Pfarrkirche St. Johannes Baptista beginnen die Festtage am Heiligen Abend um 16 Uhr mit einem Familiengottesdienst und Krippenspiel unter Leitung von Silke Scherm. Um 18 Uhr ist Christvesper, um 22 Uhr Christmette mit Posaunen- und Kirchenchor. Am ersten Weihnachtsfeiertag beginnt um 9 Uhr der Sakramentsgottesdienst mit musikalischer und gesanglicher Gestaltung durch den Kirchenchor, "Arche Musica", Posaunenchor, Orgel und Pauken.Den Gottesdienst hält Prädikantin Cornelia Treml aus Püchersreuth. Am Montag, 26. Dezember, um 9 Uhr ist Gottesdienst in der Kirche und um 10.15 Uhr im Seniorenheim "Am Reiserwinkel".