Vermischtes Floß

28.04.2017

28.04.2017

"Es sieht aus, als würde es um das Winterprogramm gehen", schmunzelt Irene Fritz beim Blick durchs Fenster. Dann stellt sie in der mit Schnee überzuckerten Kulturwerkstatt Kalmreuth Schwerpunkte und Aktionen für die kommenden Monate vor.

Geburtstagsparty begehrt

"Ein Juwel im Landkreis"

(nm) Zum Auftakt der Präsentationsrunde ging es um Köpfe und Figuren aus Kabeln, Steckern und Elektroteilen. Diese Dinge entstanden aus dem von der Flosser Firma Nexans Autoelectric zur Verfügung gestellten Material.Es sind plakative und ideenreich gestaltete Beiträge zum Tag der bayerischen Jugendkunstschulen. Er steht Mitte Mai in Rosenheim unter dem Motto "Mittendrin". Das bezieht sich auf das Eingebundensein von Kindern und Jugendlichen in alle denkbaren Wirkungsfelder. Gleichzeitig geht es auch um Materialien, Genres und Kreativität.Wie wichtig es ist, "Mittendrin" zu sein, zeigt sich auch an der Kulturwerkstatt Kalmreuth und dem Kunstbau in Weiden. Fritz erklärte Hintergründe: "Wir verknüpfen ländlichen und städtischen Lebensraum. Das trägt zum modernen, offenen Heimatbild bei und fördert gestalterische Kompetenz mit Kopf, Herz und Hand." Allerdings geht es nicht nur um lokale Aspekte. Einen hohen Stellenwert haben Netzwerke. Und die spannen sich von örtlich engen Bereichen über die Landes- und Bundesebene bis hin zu Kontakten in ganz Europa.Als Beispiel nannte Fritz die Zusammenarbeit mit Einrichtungen in Tschechien. Im Nachbarland genieße die kulturelle Arbeit Priorität und werde weit besser unterstützt: "Auch wenn sich in Bayern zwischenzeitlich die Konditionen verbessert haben, ohne ständigen Kampf um den Fortbestand geht nichts."Speziell an Kinder und Jugendliche richte sich das Angebot vom Kunstraum über die "Futureworld" oder das "Naturkunststück" bis hin zur Landschaftsmalerei. Nach wie vor ein Renner seien die buchbaren Feiern für Kindergeburtstage. Die Reize der Kunst kennenlernen dürfen im Übrigen auch Gruppen und Schulklassen in der Farbenküche oder beim Kunst-Parcours. Die Waldthurner Grundschule kommt an mehreren Tagen nach Kalmreuth.Werner Fritz, er zeichnet für "Kunst und Handwerk" verantwortlich, setzt auf Bewährtes und Neues. Regelmäßig trifft sich die Ton- und Werkgruppe. Speziell an Erwachsene richte sich der Keramikkurs. Was sich aus Kupfer machen lässt, auch das ist von Werner Fritz zu erfahren. Kursteilnehmer ab acht Jahren können plastische Figuren, Schälchen oder auch kleine Schmuckstücke gestalten. "Fang die Maus", damit ist kein Spiel gemeint, sondern eine verblüffende Mausefalle. Als Vorbild dient das auf einem dänischen Flohmarkt ergatterte Muster. Es tut den Tierchen nicht weh, sperrt sie nur ein und wird aus Holz nachgebaut.Um das Miteinander von bayerischen und tschechischen Jugendlichen geht es bei zwei grenzübergreifenden Aktionen. "Ich bin du und wir sind viele", lautet die Überschrift für eine davon. Viel zu bieten hat genauso der Kunstbau in Weiden und zwar für alle Altersgruppen. Bürgermeister Günter Stich, seine Stellvertreter Oliver Mutterer und Rita Rosner sowie die Marktratsmitglieder Manfred Venzl, Eli Dreßler und Anja Lehner waren beeindruckt von der in der Kunstschule zu findenden Vielfalt.Komplimente seitens der Sparkasse, sie unterstützt die Arbeit, brachte Ulrich Höcker mit. "Da steht Herz und Leidenschaft dahinter", würdigte stellvertretender Landrat Albert Nickl. Als Folge stelle sich Kreativität im besten Sinn ein: "Die Kulturwerkstatt ist ein Juwel im Landkreis und ein wichtiger Faktor für die Region. Es imponiert, wie hier Kultur und Heimat verbunden werden."