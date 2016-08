Vermischtes Floß

31.08.2016

Das derzeit größte Hochbauprojekt des Marktes, die Errichtung von acht barrierefreien Mietwohnungen im Ortsteil Hardtheim durch die Baugenossenschaft "Eigenheim" geht ihrem Ende entgegen. Ein wichtiger Teilabschnitt, die Gestaltung der Außenanlagen mit Zufahrtsstraße, Stellplätzen und Grünanlagen, wird in diesen Tagen abgeschlossen. Derzeit laufen die Asphaltierungsarbeiten für die Erschließungsstraße. Im Anschluss wird es auf Einladung des Vermieters ein Zusammentreffen mit den neuen Wohnungsmietern geben. Der Einzug ist für 1. Oktober festgelegt. Noch aber werden Bauarbeiten fortgesetzt. So steht auch die Neugestaltung des Hofbereiches für die Alt-Wohngebäude an. Bild: le