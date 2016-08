Vermischtes Floß

30.08.2016

30.08.2016

Zur Vollverschleierung:

Ein allgemeines Burka-Verbot ist wohl aus verfassungsrechtlichen Bedenken nicht machbar. Ein Teilverbot der Vollverschleierung müssen unsere Politiker aber endlich durchsetzen. Selbst die Bundeskanzlerin wird so zitiert: "Aus meiner Sicht hat eine vollverschleierte Frau in Deutschland kaum eine Chance, sich zu integrieren." Die Burka passt nicht zu unserem Land. Es ist absolut richtig, wenn die Bundesregierung ein Gesetz beschließt, wo rechtlich vorgeschrieben wird, Gesicht zu zeigen, wo es für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft nötig ist: Bei Behördengängen, in Schulen, im Straßenverkehr.Werner Wirth, 92685 Floß