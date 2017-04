Vermischtes Floß

26.04.2017

26.04.2017

Der Kommunalbetrieb führt Kanaluntersuchungen in Kooperation mit der Firma Kunzendorf durch und übernimmt auch die Kosten der Kamerabefahrung über die öffentliche Grundstücksgrenze hinaus bis zum Revisionsschacht auf Privatgrundstücken.

Wenn ein solcher Schacht nicht vorhanden ist, endet diese Untersuchung am Gebäude. Für die Grundstückseigentümer entstehen dadurch keine Kosten. Bei den Untersuchungen kann es notwendig sein, dass die beauftragte Firma die Grundstücke betreten muss. Überdeckte Revisionsschächte müssen vom Grundstückseigentümer freigelegt werden und auch zu öffnen sein."Die Kanaluntersuchungen werden einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen", informiert die Verwaltung. Für Fragen steht Klärwärter Rainer Spickenreuther, Telefon 800769 oder 0157/31560760, oder per E-Mail, spicko@ka-floss.de, den Bürgern zur Verfügung.