24.05.2017

Der Schönkirchner, Jahrgang 1992, besuchte das musische Max-Reger-Gymnasium in Amberg und erhielt dort eine Ausbildung in Klavier, Orgel und Gesang. Sein jahrelanger Orgellehrer war Regionalkantor Bernhard Müller .Nach dem Abitur folgte die Ausbildung zum nebenamtlichen Kirchenmusiker des Bistums Regensburg. Des Weiteren nahm Löw während seiner Studienzeiten Orgelunterricht in Regensburg bei Ludwig Schmitt und schließlich in Köln bei Michel Rychlinski .Seit 2007 ist Löw Organist der Pfarrei Plößberg, begleitet aber immer wieder auch in anderen Kirchen die Gottesdienste. Im Januar 2014 übernahm Löw die Leitung des katholischen Kirchenchors Plößberg. Hauptberuflich ist er Trainee bei der Firma Möbel Hösl in Schönkirch.Die erste Chorprobe, die Löw im Beisein seines Vorgängers und des Pfarrers hält, ist am Freitag, 26. Mai, um 20 Uhr im Pfarrheim. Weitere Termine: Freitag, 2., 16. und 23. Juni. Erstmals wird der Kirchenchor unter Leitung von Löw beim Patrozinium, 25. Juni um 10 Uhr zu hören sein.