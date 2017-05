Vermischtes Floß

10.05.2017

Vorstandvorsitzende Marika Mauerer dankte ihm in der Mitgliederversammlung im Gasthaus "Weißes Rößl". Völkl saß nach der Verschmelzung des Arbeiterbauvereins Plankenhammer mit der Flosser Genossenschaft am 26. Juni 1976 im Aufsichtsratsmitglied. Am 5. September 2005 übernahm er als Nachfolger von Otto Witzl den Vorsitz. Mauerer lobte die Einsatzbereitschaft und das Engagement Völkls.Der Erfolg der Genossenschaft sei auch sein Verdienst. Mit einem Präsent verabschiedete sich die Vorsitzende. Völkls Frau Hermine erhielt Blumen. Gute Wünsche kamen von seinem Nachfolger, Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Stetter .Mauerer ist seit 1. Januar 2012 Mitglied des Vorstandes und übernahm am 1. Juli des gleichen Jahres den Vorsitz. Stetter wurde im März 2012 in den Aufsichtsrat gewählt, ist seit Juni 2016 Vorsitzender des Gremiums und zugleich jüngstes Mitglied in der Gesamtverwaltung. Fred Lehner überreichte beiden Geschenke für die fünfjährige Dienstzeit.(mef) Josef Barth , neuer Vorsitzender der Siedlergemeinschaft, verabschiedete zwei seiner verdienstvollsten Ausschussmitglieder: Karl Bamler und Herrmann Berger . "Ihr beide haltet zusammen wie Pech und Schwefel und seit immer zwei unserer besten Zugpferde gewesen", schwärmte der Siedlerchef.Bamler war seit März 1990 im Ausschuss des Vereins tätig, Berger trat im April 2002 diesem Gremium bei. "Ihr Rat, ihre Erfahrung und ihre Hilfe waren bei der Vereinsarbeit immer sehr gefragt." Barth überreichte je einen Geschenkkorb.