Pfarrplatzl spendet 1250 Euro

Vermischtes Floß

08.05.2017

Die Theatergruppe "Zum Pfarrplatzl" war überaus zufrieden mit der Resonanz. Die fünf Aufführungen von "Ein Doppelzimmer für fünf" kamen in Floß bestens an. Das bestätigte Leiterin Anni Witzl (Dritte von links) bei einer Zusammenkunft. "Wir haben das kulturelle Leben des Marktes bereichert", hielt die Regisseurin gerne fest. Die ausverkauften Vorstellungen hätten das unter Beweis gestellt. "Die zehn Laiendarsteller Martha Plödt, Jumbo Braun, Felix Witzl, Rita Rosner, Florian Witzl, Ilka Lingl, Siegfried Schell, Silvia Drechsler, Manuel Schulz und Marion Weißmeyer haben eine fernsehreife Meisterleistung gezeigt." Von der profitiert nun auch die Pfarrei St. Johannes der Täufer. Nach der Vorabendmesse am Samstag überreichte Witzl Pfarrer Thomas Richthammer für die bald beginnende Sanierung der St.-Nikolaus-Kirche eine Spende von 1000 Euro. Außerdem zusätzlich 250 Euro für die Heizungsanlage der Pfarrkirche. Bild: le