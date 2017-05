Vermischtes Floß

04.05.2017

Die Beratungsgruppe "Zukunft Floß" hat das Gärtnern für sich entdeckt. Und das nicht nur ein Mal.

Die Beratungsgruppe "Zukunft Floß" unter Leitung von CSU-Fraktionssprecher Armin Betz startete mit drei Aktionen die Begrünung des Marktes. Die Finanzierung erfolgte durch eine Kombination von Eigenleistungen und Baumspenden mit Unterstützung des Marktes. Dennoch: Spenden zur weiteren Ortsgestaltung sind willkommen.Als erstes stand die Neugestaltung der Grünfläche vor den Anwesen Georg Zscherner und dem Nagelstudio von Martina Kraus an. Der Bauhof entfernte mit Maschinen die Grasfläche und einen abgestorbenen Kugelahorn. Unter fachmännischer Anleitung der Firma Punzmann fand als Ersatz ein neuer Baum, ebenfalls ein Kugelahorn, seinen Platz.Die Helfer bepflanzten dann die Fläche mit Alpen-Johannisbeeren und dem von Mai bis Oktober blühenden Storchschnabel. Insgesamt verteilten sie über 260 Pflanzen in dem Beet. Zwei Granitfindlinge schmücken außerdem das Ende der Freiherr-von-Lichtenstern-Straße am Beginn der Flossenbürger Straße. Nach getaner Arbeit spendierte die Metzgerei Lindner Brotzeiten an die Gruppe. Als nächste Aktion setzten die Akteure in der Vohenstraußer Straße acht Bäume ein.Beteiligt waren Maschinen des Flosser Bauunternehmens Harald Gollwitzer. Die Standorte hatte Betz festgelegt. Ein Gärtner gab Anweisungen. Jetzt schon zeigt sich, dass die Ortseinfahrt in der Vohenstraußer Straße eine sichtbare Bereicherung durch die kleine Allee erfahren hat.Jetzt steht die dritte Aktion am sogenannten Posteck an der Noriskurve zu Beginn der Freiherr-von-Lichstenstern-Straße an. Sobald die Gruppe sich mit dem Grundeigentümer verständigt hat, legen die Helfer los.