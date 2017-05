Vermischtes Floß

Viele Besucher fanden am Mittwoch den Weg ins Gemeindehaus zur Aufführung der "Flosser Stückln". Die Laienspielgruppe, zusammengesetzt aus Darstellern beider Konfessionen, machte unter Leitung und Regie von Silke Scherm, von Tochter Sophia, eine Reise in die vergangenen fünf Jahrhunderte. Sie konnte sich dabei auf die aus der Feder von Dr. Volker Wappmann gewissenhaft aufgezeichneten Texte stützen. Renate Lindner führte durch das Programm.

Schon am vergangenen Samstag durften sich die Mitglieder des Seniorenkreises "Klub 70" an einer ersten Aufführung der "Flosser Stückln" erfreuen. Am Mittwochabend war das Gemeindehaus sehr gut besetzt. Freude und Dankbarkeit herrschte beim Veranstalter aber auch bei dem gut gelaunten Publikum, die eine geradezu fernsehreife Aufführung von fünf Szenen erleben durften. Ohne Ausnahme: Eine Gesamtleistung aller Laiendarsteller und Mitwirkenden, die großes Lob verdienen. Sie haben ihre Rollen glänzend gespielt.Erste Szene: Die Visitation. 1590 hat sich auch der evangelische Glauben im Flosser Amt längst durchgesetzt. Jährliche Visitationen im Pfarrhaus: Bei all dem, was geschah, war die Forderung: "Die Obrigkeit müsse eingreifen". Zweite Szene: Das Jahr 1628 brachte die Gegenreformation. Der Vizekanzler des Pfalzgrafen von Neunburg, Simon de Labrique, hatte empfohlen, innerhalb von drei Wochen katholisch zu werden.Dritte Szene: Das Oratorium (Bethaus). 1670 ist der evangelische Betsaal im fürstlichen Schloss von Neustadt fertig geworden. Fürstin Augusta Sophie von Lobkowitz ist stolz auf ihr Werk. Vierte Szene: Die Zwangstrauung. Vor der Wilchenreuther Kirchentüre stehen Zaungäste und warten auf das Brautpaar. Auf Befehl der hohen Obrigkeit sollen Georg Franz Reinhart und Anna Barbara Fichtl getraut werden. Fünfte Szene: Noch immer besteht das Simultaneum. Bekennende Katholiken wollen zur Messe, können aber nicht in die Kirche, weil die Lutheraner noch beten. Das hat Konsequenzen. Schließlich wird die Zeit des Simultaneums 1910 dargestellt, als es um das "Kirch'n afgem" ging. Passend waren die Bühnenbilder, originell die Kostüme aus den verschiedenen Jahrhunderten. Kantor Andreas Kunz sorgte an der Orgel für musikalische Überleitungen. Sophia Scherm sang. Es war ein großartiges Schauspiel über eine Reise durch fünf Jahrhunderte. Das Publikum spendete viel Beifall.