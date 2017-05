Reformation: Flosser Stück'ln

Vermischtes Floß

03.05.2017

Die Geschichte der evangelischen Gemeinde St. Johannes Baptista reicht bis 1543 zurück. In diesem Jahr wurde auch die reformatorische Kirchenordnung im Flosser Amt eingeführt. Die Laienspieler erinnern an das Simultaneum, das nach dem 30-jährigen Krieg begonnen hat.

Durch den Bau der katholischen Pfarrkirche St. Johannes der Täufer 1912 endete das Simultaneum. Was sich bis dahin bei den katholischen und evangelischen Christen im Markt getan hat, zeigen fünf Spielszenen der Aufführung "Flosser Stückln", die aus der Feder des Vohenstraußers Volker Wappmann stammen. Wappmann ist ein profunder Kenner der Flosser Kirchengeschichte.Laienspieler aus beiden Konfessionen haben sich zusammen gefunden, um gemeinsam die "Flosser Stückln" aufzuführen. Mitwirkende sind Gerd Lindner, Günter Reinl, Werner Bock, Rita Rosner, Günther Market, Norbert Meierhöfer, David Meierhöfer, Max Scherm, Sophia Scherm und Helena Scherm. Außerdem gibt es viele weitere, die Statistenrollen übernehmen.Requisiten und Kostüme hat Renate Lindner bereit gestellt. Die Aufführung steht unter der bewährten Regie von Silke Scherm, die von Tochter Sophia unterstützt wird. Anneliese Kiehl, Renate Lindner und Marianne Schönberger spendeten die Kostüme. Die musikalische Gestaltung hat Kantor Andreas Kunz übernommen.Die fünf Spielszenen sind unterteilt in: "Die Visitation" aus dem Jahre 1590, "Die Gegenreformation" aus dem Jahre 1628, "Das Oratorium (Bethaus)" aus dem Jahre 1670. Die vierte Spielszene handelt von der "Zwangstrauung" des Jahres 1742. Und schließlich wird die Zeit des Simultaneums aus dem Jahre 1910 dargestellt, als es um das "Kirch'n afgem" ging.Aufführungen sind am Mittwoch, 10. Mai, und Freitag, 12. Mai, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.