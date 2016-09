Vermischtes Floß

19.09.2016

Als der letzte Ton verstummt war, klatschten sich die Zuhörer die Finger wund. Santtu Weniger berührte mit seinem selbstgeschriebenen Lied "A Kroua" die Herzen der Flosser.

Er hätte auch einfach sagen können, wie es ihm in der Zeit in Floß ergangen ist. Doch all jene, die den gebürtigen Finnen kennengelernt haben, verstanden, warum er seine (manchmal gemischten) Gefühle für den Marktflecken in einen Song gepackt hat. "Ich werd nie a Kroua", lautet der Refrain. Santtu beschreibt, wie er anfangs um den "Röierkasten" herumgeschlichen sei und sich zunächst in Floß nicht heimisch gefühlt habe. "Man weint in Floß zweimal, wenn man kommt und wenn man geht", lautet sein abschließende Fazit. Und in der letzten Strophe wird er dann doch zur "Kroua".Musikalischen Beistand hatte er von seinem Schwiegervater Heinrich Weniger , von seinem Schwager Hannes Weniger und von Timea Teleki bekommen. Die Liebeserklärung an Floß und seine Einwohner ging jedenfalls allen unter die Haut.