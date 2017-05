Vermischtes Floß

01.05.2017

48

0 01.05.201748

Der Maimarkt in Floß entwickelt sich zum Besuchermagnet. In der guten Stube des Dorfs tummelten sich am Montag Hunderte Besucher aus der Region - ein Rekord.

Das herrliche Frühlingswetter trug viel zum Gelingen der Veranstaltung des Gewerberings bei. Die 31 Verkaufsstände waren den ganzen Tag über gut frequentiert. Marktleiterin Ulrike Schmidt war hellauf begeistert.Eine erste Attraktion war das Aufstellen des Maibaumes durch die Jungfeuerwehr. Der Baum wurde vom Bauhof bis zum Marktplatz transportiert und dort von der Firma Kreutzer und durch Präzisionsarbeit von Sepp Unger unter Applaus in die Senkrechte gebracht. Der Maibaum, über 27 Meter lang, glänzt erstmals wieder mit zwölf Zunftzeichen, die der Waldverein zur Verfügung stellte. Noch bevor der Markt offiziell eröffnet war, schlenderten die ersten Gäste an den Ständen vorbei, probierten und prüften in aller Ruhe die vielseitigen Angebote. Bürgermeister Günter Stich hieß die Gäste aus der Region willkommen und dankte dem Gewerbering für die Organisation.Sehr schnell waren alle Sitzplätze schon am Vormittag besetzt. Bei der schmissigen Musik der "Hulzstoussboum" aus Waldthurn ging der Frühschoppen nahtlos in den Kaffeeklatsch über. Die Feuerwehr bewältigte bravourös die Essens- und Getränkeausgabe. Trotzdem gab es Warteschlangen.Eine weitere Attraktion waren die "Schenkelzinterer", die am Nachmittag mit ihren Schuhplattlern und Tänzen für große Zuschauertrauben sorgten. Am Ende des Tages war Marktleiterin Ulrike Schmidt überglücklich. Der Aufwand habe sich gelohnt, weil es zufriedene Aussteller und Besucher gab.