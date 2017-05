Vermischtes Floß

07.05.2017

25

0 07.05.201725

Das Schauspiel "Nils will nicht in die Schule" unter Leitung von Lehrerin Jutta Reinisch dominierte das Schulfest. Darin war davon die Rede, dass ein Junge nicht seine Vormittage in einer Bruchbude verbringen wollte. Der Schulchor stimmte darauf mit dem Schlager "Das alte Haus von Rocky Docky" ein. Dies bezog sich auf den 1955 bezogenen und jetzt sanierungsbedürftigen Hauptbau, der jetzt vor der Generalsanierung steht.

Den Besuchern bot sich ein sehr ansprechendes Bühnenbild mit Tannen- und Fichtenwald, Pflanzen, Blumen und Pilzen. Dass während der Aufführung auch Vogelgezwitscher zu hören war, bereicherte die einzelnen Szenen. Die jungen Schauspieler waren brillant und auch die Kostüme passten wunderbar dazu.Die Handlung: Der kleine Nils (Tim Norman) treibt sich im Wald herum, anstatt in der Schule das Lesen zu lernen. Er will nicht in ein gebäude, wo die Fenster undicht, die Wände beschmiert, die Möbel alt sind und es im Bubenklo stinkt. Im Wald trifft er auf die unterschiedlichsten Menschen und Tiere, wie die Biene (Fabian Frank), ein Schulmädchen (Marie Grundler), Pilzesammler (Laura Kriechenbauer und Marcel Scheck), einen alten Wanderer (Mathias Schieder), ein Hoppelhäschen (Mansur Vadaev) und eine kluge Eule (Semina Götz). Ob es für Nils eine Lösung gibt, damit er doch noch in die Flosser Schule geht? Die Kinder holten Rektor Peter Steigner und Bürgermeister Günter Stich auf die Bühne. Beide waren zuversichtlich.Doch das war längst noch nicht alles. Das Schulfest konnte sich bei herrlichem Frühlingswetter sowohl im Schulhof als auch in den Klassenräumen und Gängen so richtig entfalten. Kräftig Hand angelegt hatte der Elternbeirat, der sich um die Verpflegung kümmerte. Ein Anziehungspunkt war der reichhaltige Flohmarkt aus alten Beständen der Schule. Alte Tafeln, Stühle, Wandkarten aller Art, Küchengeräte, technisches Zubehör, Computer, Bücher und vieles mehr fanden Käufer. Im Pausenhof gab es Unterhaltung mit Dosenwerfen, Kegeln, Tattoos und Sackhüpfen, Kegelspielen, Twister sowie Ringewerfen.