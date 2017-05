Vermischtes Floß

05.05.2017

21

0 05.05.201721

Der 30 Meter hohe Baum war in den Vortagen frisch geschlagen worden und anschließend in Handarbeit von der Baumrinde befreit.Die Frauen der Dorfgemeinschaft kümmerten sich um das Schmücken sowie Binden der Kränze. Mit vereinten Kräften wurde der Maibaum am 30.04.2017 um 19 Uhr in der Mitte des Dorfplatzes aufgestellt und dort bis in die späte Nacht von den Grafenreuthern sowie Besuchern aus der näheren Umgebung bei Speis und Trank bewacht.