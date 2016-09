Vermischtes Floß

12.09.2016

Ein kleines Dorf im Flosser Amt feiert ein großes Familienfest: Der geschichtsträchtige Ortsteil Kalmreuth.

Am Dorfplatz neben dem Bauwagen, der zum legendären Jugendtreff gehört, wurde die Bundesflagge gehisst - als Zeichen der Feier und des Festes. Das Dorffest der Kalmreuther im Garten der Eheleute Frischholz erfuhr so eine besondere Note. Es war ein großes Familientreffen. Eingeladen waren alle ehemaligen Kalmreuther, die in den letzten Jahrzehnten ihre Zelte in anderen Orten aufgeschlagen hatten. Auch Lina Sigritz und Karl Jakob, die sich in Seniorenheimen befinden, kamen.Ortssprecher Norbert Schönberger hatte viel Unterstützung erhalten. Gastfreundschaft wird in Kalmreuth ohnehin groß geschrieben. So gab es ein freudiges und herzliches Wiedersehen, was durch die Begrüßung von Schönberger zum Ausdruck kam. "Wir freuen uns, euch alle wieder zu sehen", rief der Ortssprecher aus.Reinhold Jakob rollte mit seinem Traktor und dem Festwagen des Ländlichen Burschenvereins an und lud zu einer Rundfahrt in der Flur und im Dorf ein. Schließlich gab es mit der Bildpräsentation, die Marco Schönberger aus über 500 Bildern zusammenstellte, einen besonderen Höhepunkt. Über 100 Bilder aus früherer Zeit, Hochzeiten, Familienfeste, Hutzerstub'n, Dorffeste und viele Ereignisse erfreuten Zuschauer wie Gäste.Immer wieder musste das eine oder andere Bild länger angehalten oder wiederholt werden. Man erkannte sich selbst oder Angehörige, die vor 60 und 70 Jahren die Kalmreuther Heimat prägten. Norbert Schönberger blickte auf die reiche Geschichte Kalmreuths, das nach den Aufzeichnungen des früheren Heimatpflegers Karl Stahl, als Burggut mit eigener Gemarkung mit den Dörfern Trevenreuth und Trievenreuth (1125) am Münchhof zu den ersten Siedlungen der damaligen Grafschaft Flozze gehörte. Die Entwicklung des Landsassengutes Kalmreuth geht nach einem Eintrag im Salbuch der luxemburgischen Besitzungen Karls IV. aus.Ulrich Stürgans zu Kalmreuth und Schwarzenbach, einer späteren Wüstung, besaß vier Höfe. Die Anwesen gehörten zur Burghut Floß, deren Teil "genannt Kalmreuth" König Ruprecht 1403 an Konrad Armannsreuth verlieh. Bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts ist das adelige Geschlecht der Schirndinger auf Kalmreuth geblieben. Der letzte männliche Erbe des Landsassenguts aus dem Geschlecht der Schirndinger, Jophann Friedrich von Schirnding auf Kalmreuth, starb 1685. Dadurch fiel das Lehensgut an den Landesherrn Pfalzgraf Christian August zurück. Nachfolger auf dem Landsassengut Kalmreuth wurde Andreas Lazarus von Imhof, seit 9. Mai 1687 Pfleger im Amt Floß und seit 1703 Georg Christoph von Gravenreuth, der kurz vor seinem Tod das Gut an Christian Friedrich von Podewils veräußert hatte. Dessen Sohn Christian von Podewils hatte das Landsassengut Kalmreuth über die Jahrhundertwende in Besitz.In Kalmreuth blieb die Zeit nicht stehen, lobte Norbert Schönberger die 97 Dorfbewohner für ihr Engagement, ihr beispielhaftes Miteinander und für gute Nachbarschaft. Dieses Freundschaftsverhältnis drückte sich während des Familienfestes bis spät in den Abend aus, als zur Überraschung ein Abendbüfett aufgetischt wurde.