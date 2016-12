Ungebrochene Spendenfreudigkeit

Vermischtes Floß

21.12.2016

17

0 21.12.201617

Die Spendenfreudigkeit der Gläubigen in der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer hat eine neue Dimension erreicht. Allein für die bevorstehende Renovierung der Kirche St. Nikolaus gingen an Privatspenden schon 4855 Euro ein.

(le) Das von der Volksbank-Zweigstelle organisierte Adventssingen brachte 682 Euro. Zusätzlich spendete das Geldinstitut 500 Euro. Auf einen Aufruf der Soldatenkameradschaft 1870 hin gingen 1000 Euro ein. Damit weist das Spendenkonto für das Bauprojekt bereits einen Betrag von 13 064 Euro aus. Pfarrer Thomas Richthammer betont, dass Kirchenpfleger Josef Rosner alles unternehme, das Vorhaben voranzubringen. Die zuständigen Stellen in Regensburg hätten aber leider noch nicht grünes Licht für den Baubeginn gegeben. "Es ist Geduld gefragt."Pfarrer Richthammer freute sich generell über die in diesem Jahr registrierten Einnahmen für große Aktionen und Kollekten. "Immerhin sind es 19 005 Euro, die angegangen sind." Sie verteilen sich auf: Sternsingeraktion 6152 Euro, Misereor 975 Euro, Gabe der Erstkommunionkinder für die Diaspora 380 Euro, Aktion Renovabis 678 Euro, Missio 520 Euro. Für die Kirchenheizung sind 530 Euro eingegangen.Die Caritas-Haussammlung im Frühjahr erbrachte 2439 Euro, im Herbst wurden 2299 Euro gesammelt. Die Kindertagesstätte St. Johannes Maria Vianney nahm Spenden in Höhe von 5034 Euro in Empfang .