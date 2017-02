Vermischtes Floß

20.02.2017

20.02.2017

Die Volkshochschule Weiden-Neustadt und deren Tochtergesellschaft, das "Zentrum für regionale Bildung", kümmern sich derzeit um die Gruppe von Flüchtlingen, die in Floß untergebracht ist. Integration ist dabei eines der wichtigsten Ziele, die die Verantwortlichen mit Unterstützung von Bürgermeister Günter Stich, der ehrenamtlichen Integrationsbeauftragten, Markträtin Eleonore Dressler, und Valentina Lange verfolgen. Dazu gehört, die Mitmenschen zu verstehen und mit ihnen kommunizieren zu können.

Bereits seit 13. Dezember 2016 unterrichtet die Sozialpädagogin Sharka Krutska aus Prag eine bunt zusammengewürfelte Gruppe verschiedenster Herkunftsländer. Elf Teilnehmer aus Mali, dem Kongo, Afghanistan, Aserbaidschan und Pakistan besuchen von Montag bis Freitag den Kurs, der 240 Unterrichtseinheiten umfasst.Unterrichtet wird nach dem Konzept der von den Universitäten Hamburg und Bremen entwickelten Lea-Diagnostik. Dies ist die Abkürzung für "Literalitätsentwicklung von Arbeitskräften". Damit zielt der Kurs darauf ab, die Flüchtlinge in Deutschland auch in den Arbeitsprozess zu integrieren. Aufgrund der derzeitigen Abschiebungspraxis wurden bereits einige Teilnehmer aus der Gruppe in ihre Herkunftsländer zurückgeführt. Die anderen Teilnehmer lassen sich dadurch aber nicht entmutigen und lernen eifrig für die Sprachprüfung, die sie am Ende des Kurses erwartet. Das gesamte Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration gefördert. Leo Dietrich, Fachbereichsleiter der VHS Weiden-Neustadt, überzeugte sich persönlich im Unterrichtsraum im Rathaus von dem Lerneifer der Flüchtlinge und dankte dem Markt für die Unterstützung.