Winterwanderung und Waldweihnacht

Vermischtes Floß

22.12.2016

Die Waldweihnacht auf dem Nikolausberg ist heuer besonders stimmungsvoll gelungen. Unter der Regie des Oberpfälzer Waldvereins erleben viele Flosser weihnachtliche Augenblicke.

Türen weit öffnen

Mit Posaunenchor

(le) Von weitem waren die Klänge des Posaunenchors unter Leitung von Wolfgang Lang zu hören. Der Treppenaufgang zur St.-Nikolaus-Kirche war mit Fackeln erleuchtet. Am Festplatz knisterte ein Lagerfeuer, der geschmückte Christbaum zog Blicke auf sich.Beim Adventslied "Alle Jahre wieder" des Posaunenchors erschienen zwei Engel auf dem Festplatz und sagten Gedichte auf. Vorsitzender Karl Kraus erzählte die Weihnachtsgeschichte "Die Christbaumkugel".Nach "Macht hoch die Tür die Tor macht weit" bat Bürgermeister a. D. Fred Lehner in seiner Ansprache die Besucher, ein Licht anzuzünden, Türen und Tore weit aufzumachen für jene Menschen, die Herberge und Asyl suchen. "Millionen Menschen leiden an Hunger, müssen Not, Elend, Folter, Terror und Erdrückung ertragen und sind am Ende ihrer Kräfte. Hier gilt es, dass einer des anderen Last trägt." Respekt zollte Lehner den Frauen und Männern, die sich um Neubürger, gleich welcher Herkunft, kümmern.Mit "Wir sagen euch an den lieben Advent" bereicherte der Posaunenchor erneut die romantische Feierstunde. Der Nikolaus und seine Helfer hatten Kleinigkeiten für die jungen Besucher dabei. Bereits am Samstag hatten sich 40 Heimatfreunde auf den Weg zur Kalkhütte gemacht. Hannelore und Witiko Watzl sowie Karlheinz Reil erwarteten die Wanderer und bereiteten Glühwein am offenen Feuer zu.Am geschmückten Weihnachtsbaum wurden die Kerzen entzündet, und der Posaunenchor unter Leitung von Wolfgang Lang intonierte "Tochter Zion" und "Alle Jahre wieder".