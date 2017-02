Vermischtes Floß

16.02.2017

15

0 16.02.201715

( le) Das Gailertsreuther Revier mit den Jagdbögen Diepoltsreuth und Gailertsreuth ist für die kommenden neun Jahre wieder unter Dach und Fach. Damit hat zum einen das Tauziehen um die Neuvergabe des Bezirks Gailertsreuth ein Ende zum anderen wurde das Pachtverhältnis für Diepoltsreuth verlängert.

Dabei hatte sich vor allem die Pächtersuche für den Bezirk Gailertsreuth als schwierige Aufgabe für Jagdvorsteher Werner Opitz herausgestellt. Eine öffentliche Ausschreibung habe trotz vieler Interessenten keinen Erfolg gebracht. Erst auf Vermittlung eines Jagdgenossen hin wurde ein Nachfolger gefunden, schilderte Opitz im Gasthaus Plödt in Diepoltsreuth. In beiden Jagdbögen standen die Höhe der Jagdpacht und die Regelung des Wildschäden zur Diskussion.Reinhard Alberti aus Würnreuth übte massive Kritik am zunehmenden Rehbestand. Die Schäden an den Waldpflanzen seien unübersehbar. Die Jagdpächter müssten sich intensiver um die Hege und Pflege des Reviers kümmern, monierte er. So wie bisher könne es jedenfalls nicht weitergehen, sagte Alberti und erhielt Zustimmung. Höhere Abschusszahlen sollten nicht mehr ausgeschlossen werden. Die Jagdpächter versicherten, dass sie an einem guten Verhältnis zu den Jagdgenossen interessiert seien. Man könne über alles reden. Spannung kam bei den Abstimmungen auf. Bei 20 abgegebenen Stimmen entschieden sich 19 Jagdgenossen für die Verlängerung des Jagdpachtvertrags für Diepoltsreuth mit Dr. Hans Sixt und Gunther König.Die Neuverpachtung des Jagdbogens Gailertsreuth erfolgte ebenfalls mit 19 Stimmen an Eka Reber aus Störnstein und Gunther König aus Weiden. Bei den zusätzlichen Vereinbarungen waren die Jagdpächter mit einer weiteren jährlichen Leistung von 150 Euro und eines jährlichen Wildessens einverstanden.