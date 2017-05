Wirtschaft Floß

Vorstandsvorsitzender Jürgen Schnappauf spricht von einem neuen Bilanzrekord. "Wir stehen zur Region, bieten persönliche Beratung und Sicherheit", sagt er in der Vertreterversammlung der Raiffeisenbank Floß/Flossenbürg in den "Flosser Stub'n" der Mehrzweckhalle.

Insgesamt hat das Geldinstitut 230 000 Euro an Steuern bezahlt. Davon erhielten die Kommunen Floß und Flossenbürg erstmals die Rekordsumme von 106 000 Euro. Die Bank beschäftigt 21 Mitarbeiter, darunter vier Auszubildende und sieben Teilzeitkräfte. Im Jahresdurchschnitt sind dies 14,8 Personen.Direktor Schnappauf verwies auch auf den Umbau der Flossenbürger Zweigstelle und die Modernisierung des Servicebereiches. "Damit dokumentieren wir erneut, dass wir am Ort bleiben wollen." Breit angelegt war die Berichterstattung über die Aktivitäten, die über das Bankgeschäft hinausgehen. Die Raiffeisenbank feiert 2018 ihr 125-jähriges Jubiläum. Das Rahmenprogramm sieht vor, dass es am 8. Januar 2018 einen Auftakt besonderer Art geben wird. Vorstandsvorsitzender Josef Völkl dankte den Mitgliedern des Aufsichtsrates und den Vertretern für eine jederzeit vertrauensvolle Zusammenarbeit.Eröffnet hatte die Vertreterversammlung der Vorsitzende des Aufsichtsrates Wolfgang Weig. Er begrüßte die Vertreter und Ehrengäste, stellte die Bedeutung der Genossenschaftsbanken heraus. "Wir sind die einzige selbstständige Bank", betonte er. Der Schwerpunkt liegt in der Förderung der Land- und Forstwirtschaft. Überaus positiv fiel das Prüfungsergebnis aus, das bei den Vertretern Zustimmung fand. Bei der Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat erhielt Helmut Bär aus Diebersreuth alle Stimmen der Vertreter.In einem Kurzreferat hatte sich Markus Raab von der Deutschen Zentralbank mit der Wirtschaftsprognose befasst. Er gab einen Ausblick auf die Weltwirtschaft und hielt fest, dass es der Welt immer besser gehe. "Die Inflation hat sich beschleunigt, das ist aber kein Problem." Gestreift hatte der Referent auch die Kulturlandschaft, Wachstum und Arbeitslosigkeit. "Europa steht vor großen Herausforderungen", blickte er in die Zukunft.Seine Freude über die Entwicklung der Bank und den beachtlichen Erfolg brachte Bürgermeister Günter Stich in seinem Grußwort zum Ausdruck. Er bot weiter eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Kommune an und zollte den Verantwortlichen der Bank Respekt.Den Blick nach vorne richtete Aufsichtsratsvorsitzender Weig in seinem Schlusswort. Es gehe darum, die erfolgreiche Geschäftspolitik fortzusetzen und weiter optimistisch und mutig in die Zukunft zu blicken.