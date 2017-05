Freizeit Flossenbürg

"Liebe, Glaube, Leidenschaft", das galt auch schon vor 20 Jahren. Am 11. Juli 1997 wurden in der Grenzgemeinde die Clubfans aus der Taufe gehoben. Die feierten am Samstag mit vielen Gästen den runden Geburtstag.

Rückblick des Vorsitzenden

Viel zu bieten

175 Clubberer, so hoch ist der Mitgliederstand, waren es zwar nicht, die zum "Sankt Ötzener Hof" kamen. Aber knapp 100 Besucher ließen es sich aber nicht nehmen, auf den Fanclub anzustoßen. Glückwünsche hatten der Patenverein aus Floß, Vertreter des 1. FC Nürnberg und der Fangemeinschaften, der befreundeten Bayernfans und genauso die Kreisklassen-Aufsteiger vom TSV Flossenbürg mitgebracht.Vorsitzender Matthias Möschl ließ die zurückliegenden zwei Jahrzehnte Revue passieren. Er erinnerte an die Fahrten zu einer Reihe von Spielen, bis hin zum Ausflug nach St. Pauli. Einige Clubberer reisten sogar zu einem internationalen Gastspiel in Lissabon. Heimrecht haben die Clubberer in "Murphys Pilsstube". Dort fiebern sie jede Woche mit den Profis aus der Frankenmetropole, auch wenn es in der aktuellen Saison nicht immer Grund zum Jubeln gab.Fußball steht bei den Clubberern zwar oben, sie haben aber noch viel mehr zu bieten. Möschl berichtete von der finanziellen Unterstützung für die jüngsten Kicker des TSV Flossenbürg und für den Verein. Nicht mehr verzichten wollen die Fans auf die "Karibische Nacht" oder auf die Wanderungen. Geniale und unvergessene Momente gab es zur Halbzeit: "Vor zehn Jahren holte der FCN den DFB-Pokal. Einige von uns waren in Berlin dabei."Vom FCN und von den Fanorganisatoren waren Karl Teplitzky, Ingrid Schneider und Dieter Altmann nach Flossenbürg gekommen. Mitgebracht hatten sie neben Glückwünschen Geschenke aus dem Frankenland und vor allem viel Respekt. "Was ihr auf die Beine stellt, ist beeindruckend. Wer sich an die von euch ausgerichtete Bezirksweihnachtsfeier im Jahr 2012 erinnert, der weiß euer Engagement einzuordnen und zu schätzen." Hinter die Kulissen des Nürnberger Vereins ließ Teplitzky blicken. "Wir bauen auf eine junge und motivierte Truppe. Und mit dem neuen Trainer aus der Oberpfalz lässt sich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken." Finanziell ist der Club zwar nicht auf Rosen gebettet, aber schlecht geht es dem Verein auch nicht. "Wegen des Geldes müssen wir heuer jedenfalls keine Spieler verkaufen." Und dann wurde gefeiert. Für Stimmung sorgte die Spaßband "Hülft Nix", Familie Schwanitz tischte Spanferkelbraten auf.