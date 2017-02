Freizeit Flossenbürg

13.02.2017

12

0 13.02.201712

Draußen pfiff ein eisiger Wind, drinnen wärmten Bilder aus südlichen Gefilden. In "Murphys Pilsstube" hatte der Fotoklub zu einem Reisebericht über Sizilien eingeladen. Die Fotos stammten von Vorsitzendem Bernhard Neumann. Im April 2016 hatte er sich mit seiner Frau Marga auf der größten Insel im Mittelmeer umgesehen. Die autonome Region imponierte mit einer faszinierenden Landschaft, mit Gastfreundschaft, mit Relikten aus der Antike und mit wunderschön gelegenen Ausflugszielen. Zum Baden war das Wasser zwar noch etwas kühl, die Stationen auf der eineinhalb Wochen dauernden Reise entschädigten aber dafür. Das reichte von der Meeresenge bei Messina über Catania, Syrakus oder Taormina bis hin zur Hauptstadt Palermo. "Dass es dort schmutzig und wegen der Mafia extrem gefährlich sein soll, ist ein Schmarrn. Die Mafiosi haben Lukrativeres zu tun, als sich um Touristen zu kümmern", merkte Neumann an. Vorgestellt wurde das Jahresprogramm des Fotoklubs, bei dem Reiseberichte die Hauptrolle spielen. Im März stellt Manfred Sander beispielsweise Istrien vor. Erinnerungen an alte Zeiten, eine Präsentation zur Qualität von Dias, eine Ausstellung in Neualbenreuth oder auch auf eine Exkursion zum Regensburger Hafen sind weitere Punkte. Bild: nm