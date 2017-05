Freizeit Flossenbürg

Die Besucher beim Mai-Schauturnen staunten nicht schlecht über das hohe Niveau der Auftritte. Das Highlight war eine faszinierende Boden-Kasten-Kür der Wettkampfgruppe.

Hier kommt die Maus

Der Leiter der TSV-Sparte Turnen, Josef Käs, stellte den 200 Gästen in der Mehrzweckhalle den Alltagsbetrieb in der Abteilung vor. "Leerlauf gibt es nicht. Wir können eine Vielzahl von Trainingswünschen und ein breites Altersspektrum abdecken. Bei uns machen Sportler im Alter zwischen 3 und 83 Jahren mit." Alle stiegen nicht auf die Bühne, die acht Auftritte erlaubten allerdings einen Blick hinter die Kulissen des Turnsports.Durch das Programm führte Jonas Meiler. Mit viel Humor gewürzt stellte er das Programm, Training und Betreuer vor. Dem Purzelvolk blieb es vorbehalten, den Auftakt abzuliefern. Das gelang den Drei- bis Sechsjährigen unter der Vorgabe "Hier kommt die Maus" ausgezeichnet."Smilies unterwegs" hieß es beim zweiten Auftritt der quirligen Truppe in ihren selbst bemalten Shirts. Den Kasten kennenlernen, darum ging es bei Sprüngen und Übungen den sechs- bis zehnjährigen Buben. Mini-Kästen, die sogenannten Braunschweiger, rückten die gleichaltrigen Mädchen in den Blickpunkt. Gefragt waren Konzentration und Körperbeherrschung. Weiter machten nach der Pause die Knaben 10 bis 14. Sie holten erneut den Kasten hervor und warteten mit anspruchsvollen Übungen auf. Ein Ausrufezeichen setzte die Wettkampfgruppe. Die Damen glänzten mit einer Boden-Kasten-Kür. Die jungen Sportlerinnen kombinierten Übungen und Choreographie zu einem Gesamtpaket, das Beifallsstürme auslöste. "Vom Feinsten", dieses Kompliment ließ sich überall hören.Immer für eine Überraschung gut sind die Mädchen 10 bis 14. Als Cowgirls und Indianer wirbelten sie mit Sprüngen und Überschlägen über die Bühne. Ihre Fitness stellte die Aerobic-Gruppe unter Beweis. Hunger und Durst leiden musste auch niemand. Um das leibliche Wohl kümmerten sich neben den Sportlern auch die Frauenriege.