Politik Flossenbürg

07.05.2017

Die Gemeinde steht hinter ihren Heimatvertriebenen und wird die Geschichte der Vogelherd-Siedlung offensiv beleuchten. Aktuell setzt sich mit der Thematik Lena Möller auseinander.

(nm) Die Regensburger Studentin befasst sich in ihrer Masterarbeit mit der Nachkriegszeit: "Das wissenschaftliche Werk wird zudem die Basis für eine Tafel sein, die an der Zufahrt zum Vogelherd zu stehen kommt", erklärte Bürgermeister Thomas Meiler in der Gemeinderatssitzung.Um die KZ-Gedenkstätte und das Kommandanturgebäude ging es im Sitzungssaal im Zusammenhang mit einem Erlaubnisverfahren zum Denkmalschutz. Das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach legte Pläne vor, die lediglich das Gebäudeinnere betreffen. Im Dachgeschoss sollen Büroräume entstehen und im Keller werden Archivräume geschaffen. Neu ist das Vorhaben nicht. Umgesetzt werden sollte es schon vor einigen Jahren. Das passierte nicht. Der Antrag wurde nun erneut gestellt. Bedenken oder Einwände gab es nicht."In Flossenbürg lässt es sich gut und sicher leben", fasste das Gemeindeoberhaupt den Sicherheitsbericht 2016 zusammen. Sowohl die Kriminal- als auch die Verkehrsstatistiken der Neustädter Polizeiinspektion führen vor Augen, dass die Beamten in der Grenzgemeinde nur selten eingreifen oder ermitteln müssen.Sorgen und Probleme bereiten dagegen der Zustand der Straßen vom Gaisweiher in Richtung Plankenhammer, Flossenbürg und Rumpelbach. Der Gemeinderat stellte am Freitag einen Betrag bis zu 10 000 Euro zur Verfügung. Reparieren lässt sich mit der Summe nichts. Das Geld ist für ein Gutachten bestimmt. Es soll zusammen mit Schürfungen deutlich machen, wie es unterhalb der lädierten Teerdecken aussieht.Ein Gespräch bei der Regierung zeigte einen möglichen Bauzuschuss in Höhe von 90 Prozent auf. Nicht eingerechnet werden die Planungskosten. Der hohe Satz resultiert daraus, dass Flossenbürg Konsolidierungsgemeinde ist. Ansonsten würde es nur 60 Prozent geben. Wie es weitergeht, blieb am Freitag offen. Die Entscheidung pro oder kontra wird das Gremium in nächster Zeit intensiv beschäftigen. Noch dazu geht es um einen möglichen Aufwand von bis zu 3,5 Millionen Euro.