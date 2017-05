Politik Flossenbürg

05.05.2017

Der "Kontraste"-Beitrag vom Donnerstag ist verstörend: Weniger wegen der massiven Vorwürfe, die Autor Chris Humbs gegen die Gemeinde Flossenbürg und die KZ-Gedenkstätte erhebt. Schockierend ist die Instrumentalisierung des Interviews mit einem verstorbenen Zeitzeugen.

Zustand der Verwahrlosung

Kritik in den Mund gelegt

Lebendiges Gedenken statt Käseglocke Ein Museumscafé mit ganz besonderen Bedienungen, die vom NS-Unrechtsregime als "unwertes Leben" eingestuft worden wären: So stellen sich Jörg Skriebeleit und Bürgermeister Thomas Meiler lebendiges Gedenken vor: "Begegnung, Austausch, Reibung und keine museale Käseglocke. Und sowohl der Politiker als auch der Leiter der Gedenkstätte wollen die Menschen mitnehmen, nicht vor den Kopf stoßen. "Wir haben für die Zeit nach dem Pachtvertrag schon gute Ideen für den Steinbruch", verspricht Skriebeleit. (jrh)

Flossenbürg/Berlin. Der Beitrag des Oberpfälzers, in der Region bekannt als Macher einer Ausstellung über NS-Zwangsarbeit im Städtedreieck, schildert Flossenbürg als finsteres Tal der Ewiggestrigen. Als hätte seit dem umstrittenen Bau von Flüchtlingswohnungen nach dem Krieg auf den Fundamenten der Gefangenenbaracken kein Umdenken stattgefunden.Der Schauplatz: das Konzentrationslager Flossenbürg und der Steinbruch - Vernichtung durch Arbeit bedeutete das für 30 000 Häftlinge. Der 7,41 Minuten lange Film suggeriert einen Zustand der Verwahrlosung. "Wir finden Höhlengänge, welchem Zweck sie dienten ist unerforscht. Schienen für die Loren verrotten."Jörg Skriebeleit, Leiter der Gedenkstätte, hat nicht nur wegen solcher Behauptungen sein Interview mit dem Sender zurückgezogen. Der renommierte Kulturwissenschaftler wirft den Autoren eklatante, handwerkliche Fehler vor:Die Höhlengänge: "Das sind Stollenanlagen, sogenannte Sprengbunker, wie in jedem Steinbruch", erklärt er. "Der Bericht tut so, als gäbe es hier große Geheimnisse."Die Loren: "Das sind definitiv Nachkriegsloren", sagt Skriebeleit, "der Befund ist eindeutig." Das gelte auch für ein dramatisch in Szene gesetztes Stück Stacheldraht.Hauptkritikpunkt des Beitrags: Der Freistaat Bayern hat das Gelände verpachtet - die Firma Baumann baut Granit ab. "Der Pächter entlädt auch hier seine Produktionsabfälle", befürchtet der Flossenbürger Stefan Krapf, dass die Abbruchkante, die bis 1945 durch die Arbeit der Häftlinge entstand, beschädigt werde."Der Steinbruch ist uns wichtig", zitiert "Kontraste" Skriebeleit aus einem 45-minütigen Interview denkbar knapp und ergänzt selbst: "Aber der Pachtvertrag des Freistaats Bayern, vertreten durch die Staatsforsten, soll zunächst nicht aufgelöst werden - bis 2024 lässt man uns wissen." Der Beitrag unterstellt dem Vohenstraußer, unter dessen Leitung die Gedenkstätte 2014 für den Europäischen Museumspreis nominiert wurde, Schönfärberei: "Durch den Wald geschützt?", dreht man ihm das Wort im Mund um, "im Gegenteil, seit 72 Jahren wird das historische Erbe überwuchert und zerstört."Skriebeleit nimmt die Kritik gelassen, zumal sie wenig Substanz habe:Historische Abbruchkante: "Sie steht seit 1945 unverändert unter Denkmalschutz." Skandalisiert werde, dass Geröll abrutsche. "Das ist Abraum, den Baumann entfernen muss, wenn der Betrieb erlischt - da geht aber nichts kaputt."Steinbruch und Gebäude: "Der Zustand der historischen Gebäude ist uns seit Jahren ein wichtiges Anliegen", macht der Leiter deutlich. Da sei man mit den Staatsforsten und der Immobilienverwaltung auf einem guten Weg. "Das ehemalige Gefolgschaftshaus der Deutschen Erd- und Steinwerke wird trockengelegt und teilsaniert." Man habe viele Ideen, aber die Lösung könne nicht sein, in jedem Gebäude eine Ausstellung zu installieren: "Die schaut keiner an." Man arbeite an einem Konzept, das der Authentizität und Würde der Gebäude angemessen ist.Empörend findet Skriebeleit aber den Umgang mit den Zeitzeugen: Jack Terry sei nach einem "überfallartigen Interview" nach dem Gedenkakt zum 72. Jahrestag zu ihm gekommen: "Er wollte über seine Erfahrung in Flossenbürg sprechen, aber sie wollten ihm manipulativ eine Kritik an der Staatsregierung in den Mund legen." Und der zitierte Alexander Laks sei seit zwei Jahren tot. "Ohne den Kontext klarzustellen, verwendet der Beitrag Passagen aus Archiv-Material und erweckt damit den Eindruck, die Überlebenden würden sich zur aktuellen Kritik äußern."