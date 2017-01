Sport Flossenbürg

23.01.2017

Silberhütte. Sie setzten ein Zeichen "pro Sport": Im Skilanglaufzentrum Silberhütte traten 187 Teilnehmer in 33 Mannschaften zur Schul-Bezirksmeisterschaft an. Verbunden damit war der Kreisentscheid für Neustadt/WN und Tirschenreuth sowie für die Stadt Weiden.

Die Bezirksmeister Jungen IV:



Realschule Furth im Wald: Tobias Buschek, Louis Franz, Korbinian Loistl.



Jungen III:



Gymnasium Bad Kötzting: Benedikt Schrötter, Lucas Bielmeier, Xaver Steger, Lukas Stern, Nico Koller.



Mädchen IV:



Sophie-Scholl-Realschule Weiden: Lucie Lang, Vanessa Zirwick, Kathleen Staufer.



Mädchen III:



Lobkowitz-Realschule Neustadt: Milena Scharnagl, Elena Schwanitz, Marika Joachimstaler, Magdalena Müller, Hanna Haubner.



Gemischte Klasse:



Gymnasium Nabburg: Deniz Bothner, Lena Dickert, Lisa Gebhardt, Jonas Dickert.

Teams von der Realschule Furth im Wald, vom Gymnasium Bad Kötzting, von der Sophie-Scholl-Realschule Weiden, von der Lobkowitz-Realschule Neustadt/WN und vom Gymnasium Nabburg vertreten die Oberpfalz in zwei Wochen beim Landesfinale in Fichtlberg. Den erfolgreichen nordischen Wintersportlern gratulierten der Sport-Fachberater bei der Regierung der Oberpfalz Walter Ehrhardt, der Tirschenreuther Schulamtsdirektor Rudi Kunz und Sepp Baumann aus Lam als Bezirksobmann für den Skilanglauf. Organisiert und vorbereitet hatten den Wettbewerb Heinz Kett und Ricarda Näger-Schöberl. Beide zeigten sich am Mittwochnachmittag beeindruckt von der Resonanz: "Es gab heuer eine Rekordbeteiligung. Das ist nicht zuletzt ein Ergebnis der intensiven Überzeugungsarbeit an den Schulen während der zurückliegenden Jahre."Lob galt bei deutlichen Minustemperaturen, blauem Himmel und weißem Märchenwald dem SC Altglashütte, dem TV Floß, dem Förderkreises für das Skilanglaufzentrum Silberhütte und der Bergwacht. Die Helferschar kümmerte sich um ideale Rahmenbedingungen für die Schüler. Sachpreise steuerte die Sparkasse Eschenbach/Neustadt/Vohenstrauß bei. Nachfolgend die Ergebnisse der Bezirksmeisterschaften.