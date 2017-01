Sport Flossenbürg

19.01.2017

12

0 19.01.201712

Mitterteich/Flossenbürg. (nm/jr) Das Skilanglaufzentrum Silberhütte und das Langlaufzentrum Großbüchlberg rücken am Wochenende der TSV Flossenbürg und der TuS Mitterteich in den Blickpunkt. In den beiden Skigebieten finden die bayerischen Seniorenmeisterschaften im Ski-Langlauf statt.

Vier Jahre lang gab es am Großbüchlberg keine Skilanglaufrennen mehr. Die Schneeverhältnisse erlauben es, dass der TuS Mitterteich am Samstagvormittag die Oberpfalzmeisterschaften für den Nachwuchs bis 21 Jahre und am Nachmittag ab 13 Uhr die "Bayerische" der Senioren über 10 und 15 Kilometer austrägt."Wir haben auf den Strecken rund 30 Zentimeter Schneeunterbau", freut sich TuS-Präsident und Rennleiter Anton Bauernfeind Gelaufen wird auf dem fünf Kilometer langen Rundkurs jeweils in der klassischen Technik. Meldungen sind unter info@tus-mitterteich.de möglich.Am Sonntag findet die "Bayerische" der Senioren auf der Silberhütte ihre Fortsetzung in der freien Technik. Daneben ist auch der Meister-Nordic-Cup angesetzt. Zwischen 9 und 13 Uhr kann es in den Loipen und auf den Skatingstrecken für die anderen Gäste zu Einschränkungen und Behinderungen kommen.Der Startschuss für den Meister-Nordic-Cup fällt um 9 Uhr. Zu bewältigen sind in der freien Technik je nach Altersklasse Strecken von zwei bis zehn Kilometern. Meldeschluss ist am Freitag um 18 Uhr. Bis eine Stunde vor dem Start sind Nachmeldungen möglich. Ab der Altersklasse "Damen/Herren 31" aus Oberpfälzer Vereinen zählt für die Wertung im Cup das Ergebnis der "Bayerischen". Für den Wettbewerb des Bayerischen Skiverbandes sind am Sonntag ab 11.30 Uhr sogenannte Wellenstarts geplant. Gelaufen wird in der freien Technik über eine Strecke von 10 beziehungsweise 15 Kilometer.Eine Woche später, am 28. Januar, lädt der TuS Mitterteich zu seinem traditionellen Josef-Hartwich-Skilanglauf ein. Start ist ab 11 Uhr in Großbüchlberg. Die Siegerehrung ist ab 14 Uhr im TuS-Vereinsheim.