Vermischtes Flossenbürg

28.04.2017

28.04.2017

(nm) Wer von der Feuerwehr spricht, kann zwei völlig unterschiedliche Institutionen meinen. Den passenden Versicherungsschutz brauchen sowohl die dienstleistenden Floriansjünger als auch die Mitglieder der Vereine. Ein Zuviel koste viel Geld, das Zuwenig könne böse ins Auge gehen. Bei den zahlreich denkbaren Fallkonstellationen wenigstens einigermaßen den Überblick zu behalten, ist für die Verantwortlichen der Gemeinde und die Feuerwehren unverzichtbar. Bürgermeister Thomas Meiler lud am Montag zu einem Informationsabend.

Im Sitzungssaal des Rathauses wurden das Gemeindeoberhaupt, Ulrich Krapf und Manfred Sladky von der Flossenbürger Wehr sowie Tina Träger, Rüdiger Hettler und Harald Häupler von der Gemeinschaft in Altenhammer beim Crashkurs zu Versicherungsexperten ausgebildet. Die Aufgabe übernahm Andrea-Lisa Breitkreutz von der Bayerischen Versicherungskammer. Ihr Überblick zeigte auf, wie vielfältig sich aktive und passive Feuerwehrler engagieren. Dazu zählen Einsätze oder Übungen, Fahrten mit den Autos, das Aufstellen des Maibaums oder auch Jubiläumsfeste. Ein Jubiläum steht heuer für die Flossenbürger Wehr an. Gefeiert wird das 140-jährige Bestehen vom 30. Juni bis 2. Juli auf dem Ortsplatz. Zum Programm zählen Preisschafkopf, Schauübung und Sommernachtsfest."Beide Wehren in Flossenbürg sind im Übrigen gut versichert", lobte Breitkreutz im Hinblick auf den Schutz für Gastgeber und Gäste. Ein Geschenk hatte sie im Vorfeld auch dabei. Mit einem mobilen Rauchverschluss lassen sich bei Einsätzen ein Großteil der Qualmspuren und der Gefahren für Helfer vermeiden.