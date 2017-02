Vermischtes Flossenbürg

Der Rindviehalarm endete erst am frühen Freitagabend. In den Stunden zuvor sorgte eine Problem-Kuh aus dem Nachbarort Waldkirch für mächtig viel Ärger und Schaden. Vermisst wurde das aus dem Stall ausgebüxte Tier bereits seit dem Morgen.

Am Nachmittag tauchte die Kuh Kilometer entfernt an der Staatsstraße zwischen Flossenbürg und der Silberhütte in Höhe des „Brückls“ auf. Das verstörte und verängstigte Vieh ging auf vorbeikommende Autos los. Heftig demoliert wurden fünf Fahrzeuge. Die Höhe des Schadens wird sich deutlich im fünfstelligen Bereich bewegen.Feuerwehr und Polizei bekamen Unterstützung vom früheren Hohenthaner Feuerwehrkommandanten Bernhard Sertl. Er konnte die Kuh bändigen und mit einem Seil an der Leitplanke festbinden. Wenig später wurde sie vom Eigentümer mit einem Viehtransporter abgeholt.