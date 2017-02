Vermischtes Flossenbürg

09.02.2017

Raus aus dem Mief der Klassenzimmer, rein in den Schnee. Mehr als 300 Buben und Mädchen freuen sich am Mittwoch über Alternativunterricht in der Natur. Der Förderkreis mit Frank Kiener an der Spitze hat sie zu den Bayerisch-Böhmischen Winterspielen eingeladen.

Silberhütte. Speziell an Schulen in Bayern und in Tschechien richtete sich das Angebot. Am Herzen lag den Gastgebern nicht nur die körperliche Betätigung der Kinder, sondern auch um das Miteinander der Schüler aus beiden Ländern. Vorgabe ist eine lebendige Partnerschaft."Es geht um die Qualität des Angebotes und um den Ausbau des gegenseitigen Kennenlernens", rückten Heinz Kett und Ricarda Näger-Schöberl bereits im Vorfeld wichtige Aspekte in den Mittelpunkt. Teilnehmer aus Neustadt, Altenstadt/WN, Mitterteich, Pleystein, Plößberg, Tachov, Bor, Strakonice und Stribro setzten am Vormittag die Theorie in die Praxis um.Viele Kinder räumten dem Skilanglauf Priorität ein. Bei nach wie vor optimalen Bedingungen stiegen sie auf die schmalen Brettln, übten auf dem Anfängerparcours oder machten sich am Fuß des Entenbühls in der Zwei-Kilometer-Loipe auf den Weg. Verbinden ließ sich das mit einem Zwischenstopp am Biathlonstand. Dort musste mit Lasergewehren eine ruhige Hand unter Beweis gestellt werden.Mehrere Gruppen brachten anstelle der Skier Schlitten und Bobs mit. Mit denen ging es rasant die präparierten Abfahrten hinunter. Etwas geruhsamer ließen es die Wanderer angehen. Für sie gab es nach dem Spaziergang über die Grenze am Kreuzstein und hinauf auf den Großen Rabenberg (CR) ein außergewöhnliches Erlebnis. Der Aussichtsturm, früher eine militärische Anlage im Sperrgebiet, begeisterte die Kinder.Wie hoch offizielle Stellen das Engagement einschätzen zeigte sich bei der finanziellen Hilfe. Zu den Fahrtkosten und dem weiteren Aufwand, bis hin zur Leberkässemmel, steuerte der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds bei. Unterstützung leisteten zudem die Bayerischen Staatsforsten, und auch die Bergwacht war vor Ort. Unabhängig von den Winterspielen freuten sich die Silberhütten-Helfer über das steigende Interesse am nordischen Wintersport. Immer mehr Schulklassen finden den Weg in das Skilanglaufzentrum.