Vermischtes Flossenbürg

15.05.2017

Bergauf ist der obere Bereich der Silberhüttenstraße künftig tabu. Autos dürfen nur nach unten fahren. Das hat verkehrs- und abrechnungstechnische Gründe, die Bürgermeister Thomas Meiler und dritter Bürgermeister Peter Gruber in verschiedenen Veranstaltungen erläuterten.

Die Einbahnstraßen-Regelung für das rund 120 Meter lange nördliche Ende der Silberhüttenstraße hatte in der Öffentlichkeit zum Teil heftige Diskussionen ausgelöst. Dabei war es ein Vorhaben mit mehreren Ausbaualternativen. Möglich waren die gewählte Variante mit einer relativ schmalen Fahrbahn, ein Ausbau mit zwei Fahrtrichtungen oder eventuell auch der komplette Wegfall der Straße. Der Gemeinderat hatte sich einhellig für die erste Möglichkeit entschieden. Gründe dafür war, dass die Silberhüttenstraße mit Gesamtkosten von 160 000 Euro nicht in die Verteilung des Straßenausbaubeitrags einbezogen werden sollte. Gefördert wird das Projekt im Rahmen der Städtebausanierung. Als wichtige Gründe führten Meiler und Gruber an: Die Verkehrsanlage sei in erster Linie wichtig für die KZ-Gedenkstätte, erlaube als Einbahnstraße einen vernünftigen Betrieb der Buslinie und stehe dennoch den Fußgängern uneingeschränkt zur Verfügung. Extreme Nachteile für die Autofahrer gebe es nicht. Wenn überhaupt nötig, müssten sie eben einen Umweg von wenigen Hundert Metern in Kauf nehmen. Bei der Einbahnstraße gilt das aber nur in eine Richtung. Bergab darf ja gefahren werden, bergauf künftig nicht mehr. Bild: nm