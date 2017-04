Vermischtes Flossenbürg

10.04.2017

"Anders denken, aktiv handeln", unter diesem Motto stand die Bonhoeffer-Jugendnacht. Die Veranstaltung der Evangelischen Dekanatsjugend begann am Samstagabend und endete am Sonntag mit einer Andacht in der KZ-Gedenkstätte. Das Team um Dekanatsjugendreferenten Thomas Vitzthum hatte die Veranstaltung vorbereitet. Im Bonhoefferhaus ging es beim Gedankenaustausch insbesondere um die Frage, was der Kirchenlehrer Bonhoeffer den Menschen heute zu sagen hätte.

Angepasster Teil einer Gemeinschaft sein oder doch eher so wie Bonhoeffer werden? Das spielte eine Rolle, als es um die politische Lage in Deutschland ging. "Wo würde es bei uns kribbeln, wann würden wir aufschreien und Widerstand leisten?", fragte Vitzthum fast schon provokant. Mit der Thematik setzte sich auch die Geschichte vom anpassungswilligen Elefanten Elmar auseinander. Um Vorurteile gegenüber Kulturen, Hautfarbe oder Glaube drehte sich ein Film. Nach einer kurzen Schlafpause versammelten sich 30 junge Leute und Gäste am Sonntagvormittag im Arresthof der Gedenkstätte. Trotz Sonne galten die Gedanken beim Entzünden der Kerzen einem Geschehen, das Schauder über den Rücken jagte. Vor 72 Jahren, am Morgen des 9. April 1945 - zwei Wochen vor der Befreiung des Lagers - wurden im Arresthof Dietrich Bonhoeffer und weitere Männer aus dem Widerstand erhängt. Pfarrer Herbert Sörgel stellte den Teilnehmern Stationen aus dem Leben Bonhoeffers vor. Vitzthum forderte auf, das Licht der Kerzen als Symbol zu verstehen: "Wir wollen Bonhoeffer kein Denkmal setzen, sondern ihn als Vorbild sehen."