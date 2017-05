Vermischtes Flossenbürg

Ein bisschen nervös waren die Burgschützen schon. Die Anspannung löste sich am Freitag in Glücksgefühle und Jubel auf. Mit 14 gewonnenen Wettkämpfen, mehr war nicht möglich, steigen die Sportler direkt in die Bezirksliga auf. Ein Ausscheidungsschießen entfällt.

Sport- und Jugendwart Anton Vogl hatte den im Schützenheim im Rathaus wartenden Sportlern und Vereinsmitgliedern die unerwartete Nachricht mitgebracht. So etwas hat es in der Geschichte des Traditionsvereins noch nicht gegeben. Die Gauoberliga war bislang das höchste der Gefühle. Wobei sich auch diese sportlichen Gefilde durchaus als anspruchsvoll einstufen lassen. Kein einziger der 28 Punkte ging während der zurückliegenden Monate verloren. Auf welch hohem Niveau sich die Burgschützen bewegen, führt ein Blick in die Statistik vor Augen. Er bestätigt für die Saison eine ausgeglichene Leistung. Bei der besten Serie schlugen 1502 von 1600 möglichen Ringen zu Buche. Gerade einmal 40 Ringe weniger waren beim schlechtesten Ergebnis zu vermelden.In der Abschlusstabelle konnten die Burgschützen insgesamt 20 695 Ringe vorweisen. Das waren etwa 300 Ringe mehr als beim Zweitplatzierten, der ebenfalls aus Flossenbürg kommt. Vizemeister mit 20:8 Punkten wurde die Schützengilde Einigkeit aus dem Ortsteil Altenhammer. Stolz war Vogl, da sich ein sehr junges Team Titel und Aufstieg holte.Konstantin Sailer führt mit durchschnittlich 380,43 Ringen zudem die Einzelwertung an. Der fünfte Rang geht an Marco Vogl (373). Es folgen Maximilian Sailer (364,43) und Anna Grundler (362,67). Als Reserveschütze kam Karlheinz Grundler, einziger Senior in der Mannschaft, auf stattliche 359,73 Ringe. Marco Vogl und Konstantin Sailer eroberten zudem mit 386 Ringen den Rekord bei der Einzelwertung.Aus Sicht der Gemeinde würdigte Bürgermeister Thomas Meiler die imponierende Leistung: "Ihr könnt auch in der Bezirksliga mithalten. Dafür wünsche ich euch viel Erfolg."