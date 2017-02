Vermischtes Flossenbürg

19.02.2017

Eine glanzvolle Renaissance gibt es für den Kinderfasching. Über die Wiederbelebung im Theresienheim freut sich nicht nur der Nachwuchs.

(nm) "Nur jammern hilft nichts", erinnerte Dominic Roper an die Gespräche mit befreundeten Eltern. Anpacken, Freizeit investieren und sich zusammen mit kleinen und großen Gästen über einen vergnüglichen Nachmittag freuen - die Absicht ging auf.Die Pfarrei hatte den Saal im Theresienheim zur Verfügung gestellt. Pfarrer Georg Gierl überzeugte sich persönlich davon, dass alles passt. Meckern konnten die weit mehr als 100 Kinder und Erwachsenen nicht. Es wurde gesungen, getanzt und nach Herzenslust getobt. Spiderman und Yetiritter machten genauso mit, wie Hexen, Zauberer oder Prinzessinnen. Die Animateure staunten über Kondition und Ausdauer der jungen Maschkerer.Harte Arbeit, die ihm aber viel Freude bereitete, leistete Jonas Meiler. Er kümmerte sich um das musikalische Programm und um Spielrunden, bis hin zur Bobfahrt. Heiß begehrt war Meilers Gutti-Kiste. Der Vorrat an Bonbon und Gummibärchen schien unerschöpflich. Eltern und Großeltern versorgten sich am Brotzeitstand und nutzten die Veranstaltung zum geselligen Plausch mit den Tischnachbarn.Und dann wurden da noch Erinnerungen an die eigene Kindheit wach. Der Kinderfasching war fester Bestandteil der närrischen Jahreszeit, zunächst in der Gaststätte "Plattenberg", später im Gasthof "Schloßberg". Zahlen musste im Theresienheim niemand. Spenden wurden aber gerne entgegengenommen. Sie gehen an die Kinderkrebshilfe Oberpfalz-Nord.