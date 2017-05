Exkursionsergebnisse aufgegessen

Vermischtes Flossenbürg

12.05.2017

(nm) Religionsunterricht in der Backstube: Kerstin Wallmeyer ermöglichte 24 Buben und Mädchen aus der dritten und vierten Klasse die spannende Erfahrung. Am Dienstag machten sich die Schüler mit der Pädagogin auf zur Bäckerei Frauenreuther. Wallmeyer erklärte die Hintergründe: "Im Zusammenhang mit der Erstkommunion ist häufig vom Brot die Rede. Das spielt in der Bibel auch sonst oft eine Rolle." Die Bäckermeister Anton und Toni Frauenreuther stellten den Kindern wichtiges aus der Brot-Geschichte vor und zeigten, wie das Backen in der Praxis abläuft. Dabei langten die jungen Gäste auch selbst mit zu. Die fertigen Mini-Brote durften sie mit nach Hause nehmen oder gleich vor Ort aufessen. Bild: nm