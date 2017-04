"Factoria Session Band" begeistert in Flossenbürg

26.04.2017

In "Murphys Pilsstube" unterhielt am Samstag die "Factoria Session Band" mit Liedern aus Irland, Schottland und Amerika. Stefan Weiß, Thomas Kerner, Melissa Bäumler, Fritz Bäumler und Andi Steidl (von links) packten ihre Instrumente aus und der Funke sprang vom ersten Ton an über auf die Zuhörer. Die Künstler - sie haben weit über die Region hinaus einen ausgezeichneten Ruf - nahmen die Gäste mit auf eine Reise durch raue Landschaften, durch Sturm und Wellen. Sie erzählten von Liebe, Freiheit, Abenteuern und dem Durst der Seeleute. Passend zum Motto des Abends schmeckten das von Peter Gruber gezapfte Guinness und der Whisky. Bild: nm