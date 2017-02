Vermischtes Flossenbürg

23.02.2017

Jung und Alt hoffen auf günstiges Wetter für den Samstag. Mittag startet der Faschingszug, der Höhepunkt des närrischen Treibens.

Es soll ein Feuerwerk der guten Laune werden. Das Jugendgremium lädt zu dem um 13.13 Uhr und 13 Sekunden startenden Gaudiwurm ein und verspricht gute Laune. Los geht es an der Egerlandstraße. Der Weg führt über die Silberhüttenstraße, den Raiffeisenplatz und die Paint zum Parkplatz an der Turnhalle. Stopps sind beim Lebensmittelgeschäft Regn und bei der Raiffeisenbank beziehungsweise beim "Burgstüberl" geplant.Auch ohne Anmeldung dürfen Gruppen mit Wagen oder zu Fuß mitmachen. An der Turnhalle wird mit Teilnehmern und Zuschauern bei der After-Zug-Party weiter gefeiert. Wer dann noch nicht nach Hause will, ist in den örtlichen Gaststätten gut aufgehoben. Für das leibliche Wohl wird im Übrigen schon vor dem Umzug bei der Familie Regn gesorgt.Am Rosenmontag sind Masken ebenfalls erwünscht und gute Laune ist Pflicht. Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) lässt ab 14.30 Uhr in "Murphys Pilsstube" die Ü-50-Faschingsparty steigen. Kosten für Kaffee, Kuchen, Bowle und Brotzeit fallen nicht an. Der ebenfalls kostenlose Fahrdienst ist unter Telefon 382 oder 8211 zu buchen. Die jüngeren Semester feiern einen Tag später beim Teenie-Fasching. Er beginnt um 14 Uhr, ebenfalls in "Murphys Pilsstube".Weiter geht es am Dienstag um 19 Uhr im "Burgstüberl". Die Feuerwehr lässt die närrische Zeit beim Kehraus ausklingen. Gelacht werden darf unter anderem über den Tratsch von "Schlaucherl und Leinerl". Das Faschingsbegräbnis beendet den Abend.