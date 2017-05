Vermischtes Flossenbürg

Der Zahn der Zeit nagte gewaltig an der Burg. Nicht an der echten, sondern am Modell der Ruine. Der imponierende Nachbau der ehemaligen Hohenstaufenfeste wird von der Gemeinde aufbewahrt. Vor Jahrzehnten bekam ihn die Kommune quasi zwangsübereignet, vermutlich aus Platz- und Kostengründen. Wer das Modell erstellte, ließ sich nicht mehr ergründen. Auf eine Bitte von Bürgermeister Thomas Meiler hin kümmerten sich Hans-Jürgen Bröckl und Werner Richter mit Farbe, Holz und Schrauben um den Nachbau des Wahrzeichens für den Naturpark "Nördlicher Oberpfälzer Wald". Unterstützung kam von Christina Rosner und Alexander Klettner. Sie alle opferten viele Stunden, damit die Burg beim Festzug zur 800-Jahr-Feier in Waldthurn dabei sein kann. Bild: nm