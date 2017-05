Vermischtes Flossenbürg

08.05.2017

Geht der Grenzgemeinde ein Licht auf? Das wünscht sich nicht nur der ein oder andere Bewohner, sondern seit Freitag ganz offiziell der Oberpfälzer Waldverein (OWV). Mitglieder des Zweigvereins reichen bei Bürgermeister Thomas Meiler den Antrag ein, die Burgruine zu beleuchten.

Stolz auf Wahrzeichen

Finanzen prüfen

Vorsitzender Helmut Erndt, Herbert Kraus und Franz Rosner brachten zum Termin im Rathaus gleich zwei Schriftsätze mit. Einer kam, unterschrieben von Erndt, vom örtlichen Zweigverein. Im zweiten, vom Hauptvereinsvorsitzenden Armin Meßner signierten Brief, ging es ebenfalls um das Anliegen, die ehemalige Hohenstaufenfeste nicht im Dunkel der Nacht verschwinden zu lassen.Beide Gemeinschaften verwiesen auf den hohen Stellenwert der auf dem Schlossberg thronenden Ruine. Sie stelle nicht nur das Wahrzeichen des Ortes dar, sondern stehe auch für den Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald. Nicht zu vergessen sei die Tatsache, dass der Berg mit der Burg in der Liste der schönsten Biotope Bayerns zu finden ist. "Flossenbürg kann wirklich stolz auf dieses Wahrzeichen sein, zumindest solange es im Tageslicht sichtbar ist. In den Nachtstunden verschwindet die Burgruine bis zum nächsten Tag in der Finsternis."Der OWV verwies auf zahlreiche andere Kommunen. Die würden ihre Kirchen, Kapellen und Denkmäler auch ins rechte Licht rücken. Der Flossenbürger OWV bot für die Realisierung seine Hilfe an und würde sogar die Bauträgerschaft übernehmen. Es gäbe sogar Kontakt zu einem Lichtingenieur: "Er wäre bereit, sich die Anlage anzusehen und ein Konzept zu erstellen."Entsprechende Wünsche gab es in der Vergangenheit bereits wiederholt. Von Erfolg gekrönt waren sie nicht. Eine Rolle spielten die hohen Bau- und Betriebskosten sowie negative Folgen für angelockte Insekten. Diese Argumente lassen die Natur- und Heimatfreunde heute nicht mehr gelten. Durch neue Lampentechnik gäbe es dieses Probleme nicht mehr.Meiler war vom Engagement des OWV angetan. Allerdings müsse man sich mit dem Sachverhalt intensiv befassen: "Nur ja oder nein zu sagen, wäre falsch. Zwar hätten sich einige Argumente verändert, aber finanzielle Aspekte spielten nach wie vor eine gewichtige Rolle.