Vermischtes Flossenbürg

09.05.2017

09.05.2017

Bereits zum 27. Mal rollten auf der Bahn am Gaisweiher die Kugeln zum Kräftemessen der Vereine und Hobbymannschaften. Ihr Lohn sind Pokale, Urkunden und Komplimente.

Die Leiterin der TSV-Sparte "Alle Neun", Ulrike Pöllinger, schnaufte am Freitagabend in der Gaststätte "Gaisweiher" tief durch. Hinter ihr und ihrem Team lagen ereignis- und arbeitsreiche Tage. 35 Mannschaften mit jeweils 4 Startern traten zum Wettkampf an. Hinzu kamen acht aktive Kegler. Insgesamt rollten rund 8000 Kugeln über die Bahnen. Pöllinger konnte auf ihre Truppe bauen. "Alle Neun" wickelte die sich über mehrere Tage erstreckende Mammutveranstaltung reibungslos ab. Ein extra Kompliment ging an Karl Pöllinger. Für ihn sei der Gaisweiher fast schon ein zweites Zuhause. Dabei stand zuvor schon über viele Monate hinweg zusätzliche Arbeit an. Die Kegler langten tatkräftig mit hin, als es darum ging, die Anlage von Grund auf zu sanieren.TSV-Vorsitzender Rudolf Hauke und Bürgermeister Thomas Meiler weckten Erinnerungen an Arbeitseinsätze, die mit dicken Staubwolken und mit hartem Muskeleinsatz verbunden waren. Das vorbildliche Engagement lohnte sich. "Alle Neun hat jetzt eine Vorzeigeanlage", lobte Meiler. Dabei ging es nicht nur um die Optik. Vorbei sind endlich auch die Zeiten, als an ein vernünftiges Heizen kaum zu denken war und es muffig roch. Einen Wunsch haben die Sportler noch. Ob sich allerdings ein zusätzlich angebautes Keglerstüberl realisieren lässt, bleibt abzuwarten. Nicht länger warten mussten dann die Wettbewerbsteilnehmer. Seit 27 Jahren imponieren sie nicht nur beim Kegeln, sondern auch mit ihrer Motivation, am Wettbewerb teilzunehmen.In der Jugendwertung jubelte die Schützengilde "Einigkeit". Sie setzte sich gegen den Burschenverein und die Burgschützen durch. Bei den Damen hatten die Turnerinnen souverän die Nase vorn, gefolgt von zwei Frauen-Fußballteams. Die Siedler trumpften bei den Herren auf. Sie verwiesen die Clubfreunde und die Grenzgänger auf die Plätze. Die Wertung der gemischten Teams führten die Kegelkiller an. Es folgten die Junge Union und der TSV-Hauptverein.Der Familienpokal ging an die Familie Hopf. Die vier Erwachsenen beziehungsweise Kinder erreichten mit 200 Schub 532 Holz. In den Blickpunkt rückten auch die erfolgreichsten Einzelsportler. Die Spitzenplätze bei der Jugend, den Damen und den Herren eroberten Julian Gruber, Pia Schmidt und Matthias Möschl.Eine eigene interne Wertung gab es für die Profis von "Alle Neun". Sie hatten nicht 50, sondern 120 Schub zu bewältigen. 537 Holz verhalfen Christoph Schell zum Dorfmeistertitel. Bei den Frauen siegte Marianne Schmidt (513).