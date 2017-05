Vermischtes Flossenbürg

03.05.2017

(nm) Die Gedanken schweiften 25, 50, 60, 70 und 80 Jahre zurück. Damals traten die Männer und Frauen erstmals an den Tisch des Herrn. Am Sonntag feierten sie in der Pankratiuskirche die Jubelkommunion. Sonnenschein und ein eisiger Wind schufen den äußeren Rahmen für den festlichen Tag. Zusammen mit Pfarrer Georg Gierl zogen die Jubelkommunikanten ins Gotteshaus ein. Der Geistliche forderte auf, die österliche Freude wirken zu lassen: "Die Liebe Gottes eröffnet uns durch Jesus den Weg in die Ewigkeit."

Das vor Jahrzehnten bei der Erstkommunion erhaltene Versprechen gelte nach wie vor: "Jesus ist für uns gestorben." Auch die Freude soll an einem solchen Tag nicht zu kurz kommen: "Verbunden ist das mit gemeinsamen Erinnerungen an die zurückliegenden Jahrzehnte." Den verstorbenen Mitschülern und Lehrern galten beim Gang zum Friedhof die Gedanken. Viel zu erzählen gab es im "Kleinen Wirtshaus".