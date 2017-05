Vermischtes Flossenbürg

16.05.2017

Rekorde waren nicht gefordert, Spaß machte es aber, dem Olympiasieger und Weltmeister in der Nordischen Kombination, Eric Frenzel, sowie Bürgermeister Thomas Meiler und Raiffeisendirektor Josef Völkl davonzulaufen. Zusammen mit Marianne Hauke schickte Schulleiter Peter Steigner knapp 50 Kinder in 2 Gruppen auf den am Sportplatz ausgesteckten Rundkurs. Es ging darum, 15 oder 30 Minuten in Bewegung zu bleiben und zusammen mit den Promis die Freude am Laufsport zu entdecken. Stolz waren die Akteure nicht nur über die Laufabzeichen, sondern auch über die von der Bank gesponserten Shirts mit dem von den Kindern gestalteten Schulemblem. Viel zu tun hatten der Beirat sowie die Eltern. Sie feuerten die Sportler an und kümmerten sich um die Verpflegung. Bild: nm