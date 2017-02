Vermischtes Flossenbürg

13.02.2017

128

0 13.02.2017128

Flossenbürg/Neuhaus. Ein Wochenende, drei Einbrüche. Eine kleine Serie - zwei Fälle in Flossenbürg, ein weiterer in Neuhaus - beschäftigt die Neustädter Polizei. Auf Verdächtige stieß sie laut Pressebericht in Windischeschenbach.

Freitag, 22 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr: Irgendwann in diesem Zeitraum bekommt die Firma Schulte & Schmidt in Flossenbürg ungebetenen Besuch. Die Täter gelangen über ein Fenster ins Bürogebäude, brechen gewaltsam zahlreich Büros auf und durchwühlen sie. Dabei richten sie einen Schaden von mehreren Tausend Euro an. Der Wert der Beute steht noch nicht fest.Freitag, 17.40 Uhr, bis Samstagvormittag, 9.15 Uhr: Wie die Täter in das Bekleidungsgeschäft in der Flossenbürger Gedächtnisallee gelangen konnten, ist der Polizei noch ein Rätsel. Ebenso, was sie dort suchten. Denn entwendet wurde nach den ersten Erkenntnissen außer dem Generalschlüssel nichts. Trotzdem fällt nicht nur ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro an: Nach dem Schlüsselklau muss jetzt die komplette Schließanlage ausgewechselt werden. Das, so vermutet die Polizei Neustadt, dürfte "wiederum kostspielig werden".Nacht auf Samstag: Im Gewerbegebiet Neuhaus suchen Unbekannte eine Schreinerei heim. Sie dringen über ein Fenster ein und entwenden mehrere Maschinen und Reifensätze. Die Beute ist mehrere Tausend Euro Wert, die Reparatur des Fensters kostet etwa 300 Euro. Offenbar benutzen die Langfinger einen Transporter, um das Diebesgut wegzuschaffen. In diesem Zusammenhang kontrollieren Polizisten der Inspektion Neustadt/WN am Sonntagvormittag einen ausländischen Kleinbus, der in Windischeschenbach aufgefallen ist. Laut Pressebericht stoßen sie auf "sieben ausländische EU-Bürger" - gegen zwei von ihnen bestehen Fahndungsnotierungen. "Auch konnten sie keine plausiblen Erklärungen für ihre Anwesenheit in Windischeschenbach abgeben." Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Feststellung der Personalien können sie dennoch ihre Fahrt fortsetzen. Die Frage, ob sie für den Einbruch in Neuhaus verantwortlich sind, sollen die Ermittlungen klären.Um Hinweise in allen Fällen bittet die Polizeiinspektion Neustadt unter der Nummer 09602/9402-0.