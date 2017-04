Vermischtes Flossenbürg

26.04.2017

26.04.2017

Für Burgexperten Richard Schedl geht ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Für die Führungen durch die Gemäuer der ehemaligen Hohenstaufenfeste fanden sich Jüngere, die künftig den Schlossberg hinaufsteigen.

Seit den 90er Jahren kümmert sich Schedl um Informationen für Leute, die mehr über die Geschichte des Wahrzeichens von Flossenbürg und des Naturparks "Nördlicher Oberpfälzer Wald" erfahren wollen. Bei zahlreichen Exkursionen stellte er die Geschichte der 1634 in Flammen aufgegangenen Burganlage vor. Ein Burg-Fan ist Schedl schon seit der Kindheit. Richtig ernst wurde es mit der Begeisterung in den 1980er Jahren. Damals begannen die Ausgrabungs- und Restaurierungsarbeiten.Der frühere Vorsitzende des Oberpfälzer Waldvereins opferte dafür unzählige Stunden, kümmerte sich um den Ablauf oder um die Zusammenarbeit mit den beteiligten Behörden und freute sich, wenn die alten Mauern nach und nach ihre Geheimnisse preisgaben: "Der Schatz der weißen Frau, die dort oben spuken soll, ließ sich allerdings leider nicht entdecken." Schmerzlich war es für ihn, dass sich über Jahre hinweg niemand fand, der sich quasi als Nachfolger um die Führungen kümmern wollte. Diese Sorge ist jetzt Vergangenheit. Im Rathaus gab es am Montag ein erstes Treffen mit ehrenamtlichen Kräften. Engagieren werden sich künftig Bettina Sailer, Marlies Meiler und Doris Zahn. Hinzu kommt Klaus Richter. Der Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung bereitete zudem die an dem Abend zur Verfügung gestellten Unterlagen vor. Bürgermeister Thomas Meiler und Stellvertreter Alexander Sailer zeigten sich beeindruckt. Auf die Burg nicht nur hinaufblicken, sondern sie bei einem Spaziergang auch präsentieren zu können, habe für den Ort und für die Region einen hohen Stellenwert.An Schedl lag es anschließend, den ehrenamtlich tätigen Kräften Tipps mit auf den Weg zu geben. Das reichte von Daten aus der Geschichte über bauliche Besonderheiten bis hin zu ganz praktischen Dingen: "Da passiert es schon einmal, dass Leute mit auf den Turm hinaufsteigen um die herrliche Aussicht zu genießen und oben dann plötzlich Höhenangst bekommen." Weitere Aufschlüsse für die Praxis wird in Kürze ein gemeinsamer Spaziergang durch die Burg bringen. Ergänzen lassen sich die Exkursionen durch eine Umrundung des Schlossbergs auf dem "Weg des Granits" oder mit einem Abstecher in das Burg- und Steinhauermuseum. In den beiden kleinen, aber feinen Ausstellungen in der Ortsmitte ist viel über die Geschichte der Burg und rund um den Granit zu erfahren.