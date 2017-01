Vermischtes Flossenbürg

19.01.2017

56

0 19.01.201756

Heinz Kett schrieb Geschichte. Am Mittwoch schlug er als Organisator für sich selbst das letzte Kapitel der Kreis- und Bezirksmeisterschaften der Schulen auf. 2018 steht der Rektor der Pleysteiner Volksschule für die Aufgabe nicht zur Verfügung.

Bayerisch-Böhmische Winterspiele Viel zu tun haben Kett, Näger-Schöberl und weitere Helfer bereits wieder am 8. Februar. Dann kümmert sich das Team um die Bayerisch-Böhmischen Winterspiele der Schulen. Mit dabei ist, wie auch schon am Mittwoch, die Bergwacht.

"Es waren anspruchsvolle Vorgaben, die aber viel Spaß machten", blickte Kett auf mittlerweile 30 Wettbewerbe zurück. Am Herzen lag es ihm in der langen Zeit, die Schüler für den nordischen Wintersport zu begeistern. Dahinter steckte harte und nie nachlassende Überzeugungsarbeit bei den Kollegen. Sie lohnte sich, wie am Mittwoch zu sehen war. 187 junge Leute aus der Oberpfalz, sie traten in 33 Teams an, fanden den Weg auf die Silberhütte.Glücklich waren Kett und Mitorganisatorin Ricarda Näger-Schöberl nicht nur über die Rekordbeteiligung. Erstmals gab es am Fuß des Entenbühls auch einen Paralympics-Wettbewerb. Acht behinderte Jugendliche von der Regensburger Bischof-Wittmann-Schule absolvierten in den Loipen eine 800-Meter-Strecke: "Es geht uns beim Engagement für alle Schüler nicht um Höchstleistungen, sondern um Freude am Sport an der frischen Luft."Wie es im kommenden Jahr und nach dem Aufhören von Kett mit den Schulentscheiden weiter geht, ist offen: "Ich werde auch künftig auf der Silberhütte zu finden sein und mich engagieren. Um die Wettbewerbe sollte sich nach dem Beginn meines Ruhestandes aber jemand kümmern, der unmittelbaren Kontakt zu den Kollegen hat. Das ist wichtig, denn nur wenn die Pädagogen mitmachen, werden die Schüler den Weg auf die Silberhütte finden."Bauen können Lehrer und Schüler auf die Gastfreundschaft des Förderkreises für das Skilanglaufzentrum Silberhütte. Die Mitglieder stellen die Einrichtungen zur Verfügung, leihen Ausrüstungen aus, kümmern sich um das leibliche Wohl oder tragen mit Tipps zum Spaß auf den Brettln bei.