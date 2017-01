Vermischtes Flossenbürg

An der Familie Frenzel in St. Ötzen liegt es nicht, dass im Landkreis weniger Kinder zur Welt kamen. Laura und Eric Frenzel sind stolz auf ihre beiden Buben Philipp (10) und Leopold (1).

Am Sonntag während des fulminanten Start-Ziel-Sieges des Nordischen Kombinierers in Val di Fiemme in den Dolomiten erfuhr in der ARD-Sportreportage ein Millionenpublikum, dass Frenzel wieder Papa wird. Seine Frau Laura (25) erzählte am Montag, dass sie sich schon sehr auf den Nachwuchs freuen. Geburtstermin sei im Juni.Ob die beiden Buben ein Schwesterchen bekommen, steht noch nicht fest. "Wir wissen nicht, was es wird", sagt Laura Frenzel. "Es wäre schön, wenn wir ein Mädchen bekämen. Aber natürlich freuen wir uns auch über noch einen Sohn." An ein weiteres Kind dächten die Flossenbürgerin und ihr 28-jähriger Ausnahmesportler zunächst nicht.